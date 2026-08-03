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Hem podyumların hem de tıp dünyasının yıldızı! Neşe Erberk’in kızından gururlandıran haber: Doktorluğa ilk adımını attı!

1983 Türkiye ve 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, tıp eğitiminde kritik bir eşiği geride bıraktı. Miss Turkey 2022'de dereceye girerek Miss Supranational Türkiye ünvanını alan Gurdikyan, Florida International University Tıp Fakültesi'nde düzenlenen törenle beyaz önlüğünü giydi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 03.08.2026 14:01 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 14:23
Hem podyumların hem de tıp dünyasının yıldızı! Neşe Erberk’in kızından gururlandıran haber: Doktorluğa ilk adımını attı!

Türkiye ve Avrupa Güzeli Neşe Erberk, sosyal medya hesabından yaptığı gurur dolu paylaşımla kızı Selin Gurdikyan'ın kariyerindeki yeni ve önemli bir dönüm noktasını takipçileriyle paylaştı.

Hem podyumların hem de tıp dünyasının yıldızı! Neşe Erberk’in kızından gururlandıran haber: Doktorluğa ilk adımını attı!

2022 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasını üçüncü sırada tamamlayarak Miss Supranational Türkiye ünvanını kazanan ve podyumlardaki başarısıyla adından söz ettiren Gurdikyan, bu kez eğitim hayatındaki büyük başarısıyla gündeme geldi.

Hem podyumların hem de tıp dünyasının yıldızı! Neşe Erberk’in kızından gururlandıran haber: Doktorluğa ilk adımını attı!

Eğitimini Florida International University (FIU) Tıp Fakültesi'nde sürdüren genç isim, tıp ve hemşirelik öğrencilerinin mesleğe ilk adımı olarak kabul edilen geleneksel White Coat Ceremony (Beyaz Önlük Giyme Töreni) ile doktorluk yolunda kritik bir eşiği geride bıraktı.

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Hem podyumların hem de tıp dünyasının yıldızı! Neşe Erberk’in kızından gururlandıran haber: Doktorluğa ilk adımını attı!

Öğrencilerin ilk kez beyaz önlüklerini giyerek hasta bakımına ve mesleki etik değerlere bağlı kalacaklarına ant içtikleri bu özel törende, Gurdikyan da önlüğünü giyerek meslek hayatının en önemli kilometre taşlarından birini geride bıraktı.

Hem podyumların hem de tıp dünyasının yıldızı! Neşe Erberk’in kızından gururlandıran haber: Doktorluğa ilk adımını attı!

Kızının heyecanına ortak olan Neşe Erberk, sosyal medyada paylaştı karelere, "Biricik Selin'im FIU White Coat Ceremony ile tıp eğitiminin ikinci 4 yılına artık adım attı... Yolun açık olsun bebeğim." notunu düştü.

Hem podyumların hem de tıp dünyasının yıldızı! Neşe Erberk’in kızından gururlandıran haber: Doktorluğa ilk adımını attı!

Erberk'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görerek çok sayıda tebrik ve beğeni mesajı aldı. Podyumlardaki başarısını tıp fakültesindeki azmiyle taçlandıran Selin Gurdikyan, beyaz önlüğüyle doktorluk hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Hem podyumların hem de tıp dünyasının yıldızı! Neşe Erberk’in kızından gururlandıran haber: Doktorluğa ilk adımını attı!

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Hem podyumların hem de tıp dünyasının yıldızı! Neşe Erberk’in kızından gururlandıran haber: Doktorluğa ilk adımını attı!

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Hem podyumların hem de tıp dünyasının yıldızı! Neşe Erberk’in kızından gururlandıran haber: Doktorluğa ilk adımını attı!

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Hem podyumların hem de tıp dünyasının yıldızı! Neşe Erberk’in kızından gururlandıran haber: Doktorluğa ilk adımını attı!

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Hem podyumların hem de tıp dünyasının yıldızı! Neşe Erberk’in kızından gururlandıran haber: Doktorluğa ilk adımını attı!

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