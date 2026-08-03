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Hem podyumların hem de tıp dünyasının yıldızı! Neşe Erberk’in kızından gururlandıran haber: Doktorluğa ilk adımını attı!
Hem podyumların hem de tıp dünyasının yıldızı! Neşe Erberk’in kızından gururlandıran haber: Doktorluğa ilk adımını attı!
1983 Türkiye ve 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, tıp eğitiminde kritik bir eşiği geride bıraktı. Miss Turkey 2022'de dereceye girerek Miss Supranational Türkiye ünvanını alan Gurdikyan, Florida International University Tıp Fakültesi'nde düzenlenen törenle beyaz önlüğünü giydi.
Giriş Tarihi: 03.08.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 14:23