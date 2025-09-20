Trend
Hem yağ yakıyor hem bağırsak temizliyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Sadece 1 kase..."
Bağırsak sağlığını korumak için pahalı takviyelere değil, doğal beslenmeye ihtiyaç var. Gereksiz probiyotikler, yüksek doz vitamin ve mineraller bağırsaklara zarar verebilir. Su, lifli gıdalar ve fermente besinler bağırsakların en güçlü dostudur. Doğru besin kombinasyonları bağışıklığı destekler, bağırsakları yeniler!
Giriş Tarihi: 20.09.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 09:33