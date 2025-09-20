Hem yağ yakıyor hem bağırsak temizliyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Sadece 1 kase..."

Prebiyotik ve probiyotikleri birleştirin

Takviye yerine doğal besinlerden faydalanın. Yoğurda sarımsak ve dereotu ekleyin, salatanıza kuşkonmaz ve soğan koyun, yoğurda muz doğrayın, enginarı bol zeytinyağıyla pişirin, kefiri bademle tüketin. Bu doğal kombinasyonlar bağırsaklar için en güçlü destek olur. Sonuç olarak bağırsak sağlığını güçlendirmek pahalı takviyelerle değil, doğal beslenmeyle mümkün. Su, lif, fermente besinler ve doğru besin kombinasyonları en güvenilir ilaçtır.



