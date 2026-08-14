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Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...
Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...
"Yaramızda Kalsın" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Can Özcan, 3 Haziran 2018'de henüz 20 yaşındayken hayatını kaybetti. Besteleri birçok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen Özcan'ın kısa süren hayatı, geride unutulmaz şarkılar ve yürek burkan bir hikâye bıraktı.
Giriş Tarihi: 14.08.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 19:05