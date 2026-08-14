Trend Galeri Trend Magazin Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

"Yaramızda Kalsın" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Can Özcan, 3 Haziran 2018'de henüz 20 yaşındayken hayatını kaybetti. Besteleri birçok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen Özcan'ın kısa süren hayatı, geride unutulmaz şarkılar ve yürek burkan bir hikâye bıraktı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 14.08.2026 16:20 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 19:05
Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

6 Kasım 1997'de İstanbul'da doğan söz yazarı, besteci ve şarkıcı Onur Can Özcan, YouTube'da paylaştığı amatör müzik videolarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Genç yaşta adını duyuran Özcan, müziğiyle kısa sürede kendisine güçlü bir hayran kitlesi oluşturdu.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

İlk ve ortaöğrenimini Pendik'in Kurtköy semtinde tamamlayan Özcan, çocukluk yıllarından itibaren müziğe ve futbola ilgi duymaya başladı.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Derslerindeki başarısıyla dikkat çeken ve örnek bir öğrenci olarak tanınan Özcan, buna karşın zamanının önemli bir bölümünü müzik ve sporla ilgilenerek geçirdi.

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Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Özcan, ilerleyen yıllarda müziğe olan ilgisinin ağır bastığını fark ederek gitar öğrenmeye yöneldi. Herhangi bir profesyonel eğitim veya destek almadan, tamamen kendi çabasıyla gitar çalmayı öğrendi.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Henüz ortaokul yıllarında kendi bestelerini kaleme almaya başlayan Özcan, üniversite döneminde abisi Övünç Özcan'la birlikte yaşadığı öğrenci evinde şarkılarını amatör imkanlarla kaydetti. Bu kayıtlarını YouTube kanalında paylaşarak müzik çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmaya başladı.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Özellikle "Yaramızda Kalsın" şarkısıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan Özcan, "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi eserleriyle de müzikseverlerin ilgisini topladı. Şarkıcı kimliğinin yanı sıra söz yazarı ve besteci olarak da öne çıkan Özcan, Ferhat Göçer ve Merve Özbey gibi sanatçılara eserler hazırladı.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

HENÜZ 20 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU!

Özcan, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile İmrenli Koyu'nda denize açıldıkları teknenin alabora olması sonucu 3 Haziran 2018'de hayatını kaybetti.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Henüz başarı basamaklarını yeni tırmanmaya başlayan Özcan'ın bu ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi oldukça yoğun bir katılımla 4 Haziran 2018 tarihinde Kurtköy Mezarlığına defnedildi.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

BAŞARILARLA DOLU HAYATINA ERKEN VEDASIYLA YÜREK BURKAN BİR DİĞER İSİM: HASAN YALNIZOĞLU

20 Ekim 1974 tarihinde dünyaya gelen Hasan Yalnızoğlu, aslen Fındıklı, Rizeli bir ailenin oğludur.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

6 yaşında jimnastikle tanışan Yalnızoğlu, aynı zamanda futbola da ilgiliydi.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Sonraki yıllarda da yüzme sporunda başarılar kazanan Yalnızoğlu'nun bu yönelimi, ailesinin semt değişikliği yapmasına kadar sürdü.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kalan Yalnızoğlu, orta öğrenimi Pendik'te tamamladı.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

SPOR HAYATI OLDUKÇA ÇEŞİTLİYDİ

Taşındıkları semtte karşılaştığı ve evine yakın spor salonu olan Kung Fu branşında çalışmalara devam etti. Spor konusunda oldukça çeşitli ve başarılı bir hayat geçirdi.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Spor kariyerinde birçok başarıya imza atan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli gelişmeler elde etti.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Baş dansçı olarak yer aldığı performanslarda 2007 yılında tanıştığı Tatiana Rischiana ile evlendi.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

GÜZELLİK YARIŞMASINI İKİNCİLİKLE BİTİRDİ!

1997 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu ile yarışan Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı İmirzalıoğlu'nun ardından ikincilikle bitirdi.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Hande Erçel gibi başarılı isimlerle birlikte birçok projede boy gösteren Yalnızoğlu, 2012 yılında Survivor yarışma programına katılarak seyircinin ilgi ve sevgisini kazandı.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

2012 yılında ikincilik ile bitirdiği Survivor programına 2015 yılında All Star olarak yeniden kaldı ve yarışmayı beşincilikle bitirdi.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

HAYATA GÖZLERİNİ ERKEN YUMDU!

Uzun süre boyunca Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pankreas kanserine karşı tedavi gördüğü bilinen Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024 yılında hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini erken yumdu.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

ARDINDA 8 YAŞINDA KIZI VE GÖZLERİ YAŞLI EŞİ KALDI

49 yaşındaki erken vefatının ardından, ardında yaşla dolu 2 çift göz bırakan Yalnızoğlu, 8 yaşındaki kızı ve 2007 yılından beri beraber olduğu eşi Rischiana'yı bıraktı.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Cenazesi 16 Ekim 2024 Çarşamba günü İstanbul Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

90'LARIN EN YAKIŞIKLI YÜZÜ, TÜRKİYE'NİN İLK 'ERKEK GÜZELİ'YDİ! ERKEN VEFATIYLA YÜREKLERİ DAĞLAYAN BİR DİĞER İSİM: KARAHAN ÇANTAY

Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de 3 kardeşten biri olarak dünyaya geldi.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde öğrenim gördüğü sırada 1995 yılında gerçekleşen güzellik yarışmasına katıldı.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Katıldığı bu güzellik yarışmasında yarışmayı birincilikle bitirdi ve Türkiye'nin ilk erkek güzeli oldu.

Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Yarışmada birincilik tacını takan Sibel Can'ın aynı yıl 'Dedikodu' klibinde boy göstererek medyanın ilgisini çekti ve aynı yıl Harika Avcı ile 'Gizli Aşk' adlı dizide rol aldı.