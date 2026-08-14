Henüz 20 yaşındaydı… ‘Yaramızda Kalsın’la hafızalara kazınan Onur Can Özcan’ın yarım kalan hikayesi yürekleri dağladı...

Özellikle "Yaramızda Kalsın" şarkısıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan Özcan, "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi eserleriyle de müzikseverlerin ilgisini topladı. Şarkıcı kimliğinin yanı sıra söz yazarı ve besteci olarak da öne çıkan Özcan, Ferhat Göçer ve Merve Özbey gibi sanatçılara eserler hazırladı.