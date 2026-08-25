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Henüz 6 yaşındayken 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilmişti... Thylane Blondeau'nun son pozları şoke etti!

6 yaşındayken elde ettiği 'Dünyanın En Güzel Kızı' ünvanıyla hafızalarda yer edinen ünlü model Thylane Blondeau, yıllar içindeki değişimi ve son haliyle bir kez daha gündeme geldi. Ünlü modelin son pozuna herkes aynı yorumu yaptı. İşte detaylar...

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 25.08.2026 15:03 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 15:11
Henüz 6 yaşındayken ’Dünyanın En Güzel Kızı’ seçilmişti... Thylane Blondeau’nun son pozları şoke etti!

Çocuk yaşta yer aldığı dergi kapaklarıyla dünya çapında bir fenomene dönüşen Thylane Blondeau, 2006 yılında henüz 6 yaşındayken dünyaca ünlü bir derginin kapağında yer alarak "dünyanın en güzel kızı" unvanıyla hafızalara kazınmıştı.

Henüz 6 yaşındayken ’Dünyanın En Güzel Kızı’ seçilmişti... Thylane Blondeau’nun son pozları şoke etti!

O günden bu yana modellik kariyerine ara vermeyen Blondeau, günümüzde uluslararası prestijli markaların yüzü olmaya devam ediyor.

Henüz 6 yaşındayken ’Dünyanın En Güzel Kızı’ seçilmişti... Thylane Blondeau’nun son pozları şoke etti!

Küçük yaşta "dünyanın en güzel kızı" unvanıyla tanınan ve podyumların vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen 25 yaşındaki Thylane Blondeau şimdilerde şimdilerde son haliyle gündem oluyor.

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Henüz 6 yaşındayken ’Dünyanın En Güzel Kızı’ seçilmişti... Thylane Blondeau’nun son pozları şoke etti!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü model, Instagram'dan takipçileriyle yeni bir karesini paylaştı.

Henüz 6 yaşındayken ’Dünyanın En Güzel Kızı’ seçilmişti... Thylane Blondeau’nun son pozları şoke etti!

Yayınladığı yeni karesinin ardından Blondeau için sosyal medyada, " 'Sıradan bir tip olmuş', 'Tüm şansını 6 yaşında kullanmış', Küçükken daha güzelmiş" gibi yorumlar yapıldı.

Henüz 6 yaşındayken ’Dünyanın En Güzel Kızı’ seçilmişti... Thylane Blondeau’nun son pozları şoke etti!

YUNANİSTAN'DA TEKLİF GELMİŞTİ

Genç çift, geçtiğimiz aylarda Yunanistan'da çıktıkları romantik tatilde evlilik kararı almıştı.

Henüz 6 yaşındayken ’Dünyanın En Güzel Kızı’ seçilmişti... Thylane Blondeau’nun son pozları şoke etti!

Thylane Blondeau, o dönem sosyal medya hesabından nişan yüzüğünü sergileyerek "En iyi arkadaşıma 'evet' dedim. Sonsuzluğa merhaba!" notuyla evlilik teklifi aldığını duyurmuş ve bu gelişme moda dünyasında ses getirmişti.

Henüz 6 yaşındayken ’Dünyanın En Güzel Kızı’ seçilmişti... Thylane Blondeau’nun son pozları şoke etti!

Sektör kaynakları, ünlü modelin parmağındaki o görkemli yüzüğün piyasa değerinin yaklaşık 34 bin sterlin bandında olduğunu öne sürmüştü.

Henüz 6 yaşındayken ’Dünyanın En Güzel Kızı’ seçilmişti... Thylane Blondeau’nun son pozları şoke etti!

PARİS'TE SADE VE ŞIK TÖREN

25 yaşındaki ünlü Fransız model, bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki DJ Ben Attal ile Paris'te dünyaevine girmişti.

Henüz 6 yaşındayken ’Dünyanın En Güzel Kızı’ seçilmişti... Thylane Blondeau’nun son pozları şoke etti!

O romantik teklifin üzerinden üç ay geçmesinin ardından ünlü çift, Fransa'nın başkenti Paris'te muradına ermişti.

Henüz 6 yaşındayken ’Dünyanın En Güzel Kızı’ seçilmişti... Thylane Blondeau’nun son pozları şoke etti!

2020 yılından beri gözlerden uzak ve mutlu bir birliktelik yaşayan ikili, sade ama son derece şık bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti.

Henüz 6 yaşındayken ’Dünyanın En Güzel Kızı’ seçilmişti... Thylane Blondeau’nun son pozları şoke etti!

Paris'teki tören alanına klasik bir otomobille gelen çiçeği burnunda evlileri, bu özel günlerinde aileleri ve en yakın dostları da yalnız bırakmamıştı.

Henüz 6 yaşındayken ’Dünyanın En Güzel Kızı’ seçilmişti... Thylane Blondeau’nun son pozları şoke etti!

Düğünden sızan ilk kareler, kısa sürede sosyal medyada beğeni ve tebrik yorumlarıyla dolup taşmıştı.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör