Trend Galeri Trend Magazin Henüz 6 yaşındayken 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilmişti... Thylane Blondeau'nun son pozları şoke etti!

Henüz 6 yaşındayken 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilmişti... Thylane Blondeau'nun son pozları şoke etti!

6 yaşındayken elde ettiği 'Dünyanın En Güzel Kızı' ünvanıyla hafızalarda yer edinen ünlü model Thylane Blondeau, yıllar içindeki değişimi ve son haliyle bir kez daha gündeme geldi. Ünlü modelin son pozuna herkes aynı yorumu yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.08.2026 15:03 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 15:11