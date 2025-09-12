Trend Galeri Trend Magazin Her maçta yanında! Ebru Şahin eşi Cedi Osman’ı yine yalnız bırakmadı: İşte beğeni rekoru kıran o pozlar…

Her maçta yanında! Ebru Şahin eşi Cedi Osman’ı yine yalnız bırakmadı: İşte beğeni rekoru kıran o pozlar…

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Ebru Şahin, yeni paylaşımlarıyla gündeme damgasını vurdu. 31 yaşındaki oyuncunun son fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ancak hayranlarının gözünden kaçmayan detay, Şahin'in hangi ülkede olduğunu ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 12.09.2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 12:35
Ünlü oyuncunun son pozları, oldukça dikkat çekti. Ebru Şahin'in yeni fotoğrafları, beğeni rekorları kırarken yeni rota da en çok merak edilen konulardan biriydi.

Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla oyuncu, bu şehri keşfederken hem gezip hem de sosyal medyada hayranlarıyla paylaşımlarda bulunuyor.

CEDİ OSMAN İLE DESTEK ZİYARETİ: İŞTE O POZLAR!

Ebru Şahin'in Riga'yı ziyaret ettiği ve buraya gitmesinin özel bir nedeni olduğu öğrenildi.

Başarılı oyuncu, eşi Cedi Osman'ın EuroBasket 2025 turnuvasındaki maçlarını izlemek için Letonya'ya gitti. Çiftin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, hem spor hem de magazin dünyasında dikkat çekti.

HAYRANLARINDAN BÜYÜK İLGİ

Şahin'in Riga'dan paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada trend oldu. Takipçileri, oyuncunun gezdiği yerleri ve stilini övgü dolu yorumlarla karşılıyor. Ebru Şahin'in bu tür paylaşımları, hem oyunculuk kariyerini hem de sosyal medya popülerliğini pekiştiriyor.

9 EYLÜL POLONYA MAÇINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek finalindeTürkiye Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükselmiş ve bu anlar Ebru Şahin için oldukça duygusal anlara sebep olmuştu. Ünlü oyuncu Ebru Şahin maç sonunda gözyaşlarını tutamamıştı.

Ebru Şahin'in mutluluk gözyaşları

O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

İSVEÇ MAÇINDA DA BENZER ANLAR YAŞANMIŞTI

Ebru Şahin, İsveç karşısında kazanılan zaferi salonda takip ederken, heyecan ve mutluluk gözlerinden okunuyordu.

Maçın bitiş düdüğü çaldığında, Şahin sevinçle Cedi Osman'a koşarak sarıldı. Bu özel anlar, çiftin Instagram hesaplarında paylaşıldı ve kısa sürede beğeni rekorları kırdı.

Başarılı oyuncu Ebru Şahin, 'Kan Parası', 'Savaşçı', 'İstanbullu Gelin', 'Hercai' ve 'Gizli Bahçe' gibi projelerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiş durumda.

İŞTE O GÖRÜNTÜ!

2022 yılında Cedi Osman ile evlenen Şahin, hem oyunculuk kariyeri hem de mutlu özel hayatıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Cedi Osman'ın sahadaki performansı kadar, eşinin yanındaki destek ve mutluluk dolu anları da taraftarların beğenisini topladı.

Geçtiğimiz günlerde eşine sarılan Ebru Şahin, bugün de yarı finalin mutluluğunu yine eşini tebrik ederek kutladı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek finalindeTürkiye Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükseldi.

Ayak bileğinden sakatlanan Cedi Osman, maç sonrası eşi Ebru Şahin'in yanına giderek eşiyle moral buldu.

EBRU ŞAHİN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE NİKAH STİLİYLE DE GÜNDEME OTURMUŞTU!
Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Ebru Şahin, son hamlesiyle hayranlarını şaşırttı.
2022 yılında ünlü basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren Şahin, evliliğindeki mutluluğunu sık sık sosyal medya paylaşımlarına da yansıtıyor.

Instagram'da her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan ünlü oyuncu, bu kez davet edildiği nikahtaki stiliyle gündeme oturdu.

Instagram hesabında 4.1 milyon takipçisi bulunan Ebru Şahin, yeni paylaşımı ile nikah şahitliği yaptığı gecede tercih ettiği ayakkabılarıyla çok konuşuldu.

Kırmızı ve pembe renginin şık birleşimini, örgülü saçları ve zarif makyajı ile uyumlandıran Şahin, kombinini spor ayakkabı ile tamamladı.

Giydiği elbisesi ile uyumlu renklere sahip olan bir spor ayakkabı tercih ederek kombinini tamamlayan Şahin, bu stilini sosyal medyada hesabından paylaştı. Yaptığı bu paylaşım ise hayranları tarafından kısa sürede ilgi ve beğeni yağmuru ile karşılandı.

Öte yandan güzelliğiyle her daim övgü toplayan Şahin, geçtiğimiz günlerde saç rengini değiştirerek radikal bir adım atmıştı.

Yeni imajını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan oyuncunun bu gönderisi de kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştı.

Hayranları, "Bu ne güzellik..." yorumları yaparken bazıları da "Bambaşka bir hava katmış" diyerek ünlü oyuncunun değişimini övmüştü.

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!
Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta.

53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.