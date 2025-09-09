Ebru Şahin'in mutluluk gözyaşları
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek finalindeTürkiye Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükseldi. Ayak bileğinden sakatlanan Cedi Osman, maç sonrası eşi Ebru Şahin’in yanına giderek eşiyle moral buldu. Ebru Şahin’in mutluluk gözyaşları ise magazin gündeminde yer aldı.
