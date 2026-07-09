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Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Bir dönem ekranların en popüler sunucularından biri olan Alp Kırşan ve eşi Zeynep Dörtkardeşler, radikal bir kararla İstanbul'u terk ederek İzmir'e yerleşmişti. Şöhretin ışıltılı dünyasından uzaklaşarak doğayla iç içe bir hayatı seçen ünlü çiftten samimi bir kare geldi.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:24 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 12:27
Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Ünlü sunucu Alp Kırşan, 2013 yılında aldığı dikkat çekici bir kararla göz önündeki yaşamını geride bırakıp ailesiyle birlikte Bodrum'a yerleşmişti. Yaklaşık 10 yıl boyunca Bodrum'da yaşayan Kırşan ailesi, daha sonra bir yıl da Antalya'da hayatını sürdürdü. Ünlü çift, uzun süren değerlendirmelerin ardından son kararını vererek yeni yaşamları için rotayı Alp Kırşan'ın memleketi olan İzmir'e çevirdi.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

2014 yılında Zeynep Kırşan ile evlenen Alp Kırşan, yalnızca televizyon dünyasındaki yoğun temposuna değil, uzun yıllar yaşadığı İstanbul'a da veda ederek farklı bir yaşam tercihinde bulundu. Bu kararla birlikte ailesiyle daha sakin ve doğayla iç içe bir hayata adım atan Kırşan, yaşamında yepyeni bir dönemin kapılarını araladı.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

İstanbul'dan ayrıldıktan sonra bir süre Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşamlarını sürdüren çift, farklı şehirlerde edindikleri deneyimlerin ardından aradığı huzuru İzmir'de buldu. Son kararlarını veren Alp ve Zeynep Kırşan çifti, yeni yaşamları için Karşıyaka'yı tercih ederek İzmir'e yerleşti.

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Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Son olarak Zeynep Dörtkardeşler, eşi Alp Kırşan ile çıktığı pazar alışverişi sırasında objektif karşısına geçti. Ünlü çift, pazar tezgahlarının önünde çekildikleri oldukça samimi ve doğal selfie pozunu takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören bu pazar selfiesi, ikilinin takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Öte yandan taşınma sürecinden önce satın aldıkları müstakil evi adeta yeniden inşa eden çift, bahçe içindeki tek katlı yapıyı baştan sona restore ettirmişti.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Alp Kırşan, eşinin hayallerindeki yuvayı gerçeğe dönüştürmek için duvar boyasından mutfak dolaplarına kadar her ayrıntıyla bizzat ilgilenerek evin her köşesine Zeynep Kırşan'ın zevkini yansıtmıştı.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Evin dekorasyonunda huzur veren pastel tonlar ve şık ahşap profiller ön plana çıkıyor.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Konforun odak noktası olduğu oturma odasında özel tasarım dev bir koltuk tercih edilirken, duvarları ailenin en özel anlarını yansıtan fotoğraflar ve tablolar süslüyor.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Evin genelindeki krem tonları yatak odasında da devam ederken, yatak başındaki lacivert ahşap paneller odaya modern bir derinlik katıyor.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Çiftin yatak odası da dönüşümden payına düşeni almış. Evin genelinde olduğu gibi bu odanın duvarları da krem rengi. Yatağın her iki başında ise lacivert ahşap paneller yer alıyor.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Çocukları Efe ve Ata'nın odasında ise kullanışlı bir ranza ve ferahlığı simgeleyen beyaz dolaplar kullanılmış.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Zeynep Kırşan, hayallerinin bile ötesine geçen bu yeni yuvası için, "Hiç bu kadarını hayal etmemiştim, inanılmaz mutluyum" sözleriyle memnuniyetini dile getiriyor.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

İSTANBUL'U TERK EDEN BİR DİĞER İSİM: ATİLLA SARAL

İstanbul'un kaosunu terk eden efsane jön şimdi nerede ve nasıl bir hayat sürüyor? İşte Atilla Saral'ın ilham veren o kaçış öyküsü...

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Şehir Hayatından Doğanın Kalbine

İstanbul'un yorucu temposundan, bitmek bilmeyen set saatlerinden ve gösterişli magazin dünyasından tamamen uzaklaşmak isteyen Saral, radikal bir kararla tası tarağı topladı.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

İstanbul'daki hayatından kaçan ünlü oyuncu, önce mütevazı bir konteyner ile bambaşka bir hayata adım attı.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Bir süre özgürlüğün tadını buradaki evinde çıkardıktan sonra ise aradığı kalıcı huzuru oksijen deposu Çanakkale'de buldu.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

KAZ DAĞLARI'NIN ETEKLERİNDE KENDİ CENNETİNİ KURDU

Assos ile Kaz Dağları'nın buluştuğu o eşsiz coğrafyaya yerleşen 1963 doğumlu Saral, artık gösterişten tamamen uzak, doğanın tam kalbinde yaşıyor.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Kendi elleriyle kurduğu evinde, kameralardan uzak sade bir düzen kurdu. Üstelik bu sadece şeklen bir köy hayatı da değil; tam anlamıyla bir doğa mesaisi!

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Set ışıklarının yerini sabah güneşine, ezberlenen senaryoların yerini ise toprak kokusuna bıraktığı bu yeni hayatında Atilla Saral; bağ bahçe işleriyle de kendisi uğraşıyor.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Kırmızı halılardan traktör tepesine uzanan bu organik ve huzurlu inziva hayatı, görenlere "gerçek zenginlik aslında buymuş" dedirtiyor.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

ŞEHİR HAYATINI BIRAKAN BİR DİĞER İSİM İSE NURGÜL YEŞİLÇAY OLDU!

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Nurgül Yeşilçay, şehir hayatına ara vererek daha sakin bir yaşamı tercih eden isimler arasına katıldı.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan oyuncu, radikal bir kararla İzmir'e taşınarak doğayla iç içe bir hayat kurdu.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir proje için İstanbul'a gelen Yeşilçay köy hayatı hakkında konuştu.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Doğanın kendisine iyi geldiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Toprakla haşır neşir oluyorsun, bambaşka bir şey. Bütün kötü enerjilerin tükeniyor.

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Bağ bahçe telaşları oluyor. Şehir hayatını bir kenara bırakıyorsun orada." dedi.