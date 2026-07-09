Trend Galeri Trend Magazin Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Her şeyi arkasında bırakıp İzmir’e yerleşmişti! Alp Kırşan ve eşinden çok konuşulacak ‘pazar’ selfiesi…

Bir dönem ekranların en popüler sunucularından biri olan Alp Kırşan ve eşi Zeynep Dörtkardeşler, radikal bir kararla İstanbul'u terk ederek İzmir'e yerleşmişti. Şöhretin ışıltılı dünyasından uzaklaşarak doğayla iç içe bir hayatı seçen ünlü çiftten samimi bir kare geldi.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:24 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 12:27