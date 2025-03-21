Trend Galeri Trend Magazin Herkes Arap sanıyordu...Yeşilçam'ın efsane ismi Arap Celal bakın nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı

Herkes Arap sanıyordu...Yeşilçam'ın efsane ismi Arap Celal bakın nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı

Arap Celal karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran Celalettin Yonat'ın memleketini duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Arap Celal ile özdeşleşen ünlü oyuncu nereliymiş!

Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:08
Herkes Arap sanıyordu...Yeşilçam’ın efsane ismi Arap Celal bakın nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı

Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle akıllara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat'ı herkes Arap sanıyordu.

Herkes Arap sanıyordu...Yeşilçam’ın efsane ismi Arap Celal bakın nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı

Pek çok Yeşilçam filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat, gerçekten de herkes tarafından Arap sanılıyordu. Peki, Arap Celal aslında nereli?

Herkes Arap sanıyordu...Yeşilçam’ın efsane ismi Arap Celal bakın nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı

İşte başta Arap Celal olarak tanınan Celal Yonat olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Celal Yonat - Sivas

Herkes Arap sanıyordu...Yeşilçam’ın efsane ismi Arap Celal bakın nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı

MERT RAMAZAN DEMİR

Van

Herkes Arap sanıyordu...Yeşilçam’ın efsane ismi Arap Celal bakın nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı

SERENAY SARIKAYA

Ankara