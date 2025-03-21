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Herkes Arap sanıyordu...Yeşilçam'ın efsane ismi Arap Celal bakın nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı
Herkes Arap sanıyordu...Yeşilçam'ın efsane ismi Arap Celal bakın nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı
Arap Celal karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran Celalettin Yonat'ın memleketini duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Arap Celal ile özdeşleşen ünlü oyuncu nereliymiş!
Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:08