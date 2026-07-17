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Herkes yıllarca onu merak etti! 90'lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu
Herkes yıllarca onu merak etti! 90'lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu
90'lı yıllara damga vuran "Arnavut Kaldırımı" klibindeki minik yıldızın bugünkü hali görenleri şaşırtıyor. Çocuk yaşta kamera karşısına geçen o isim, yıllar sonra bambaşka yaşamıyla yeniden gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 17.07.2026 13:23
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 20:14