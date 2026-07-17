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Herkes yıllarca onu merak etti! 90'lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

90'lı yıllara damga vuran "Arnavut Kaldırımı" klibindeki minik yıldızın bugünkü hali görenleri şaşırtıyor. Çocuk yaşta kamera karşısına geçen o isim, yıllar sonra bambaşka yaşamıyla yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 17.07.2026 13:23 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 20:14
Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

90'lı yıllarda Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde rol alan sevimli çocuk, izleyicilerin hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen o isim, bugün 30'lu yaşlarında...

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

HAFIZALARDAN HİÇ SİLİNMEDİ

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı 1990'lı yıllara damga vurmuştu. En az şarkı kadar klip de dinleyenlerin hafızalarından hiç silinmedi. Özellikle klipteki şapkalı küçük çocuk...

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Batuhan Aydar, yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor.

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Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk, şimdilerde 35 yaşında.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

Daha küçük bir çocukken Barış Manço'nun sunduğu "7'den 77'ye" adlı programına çıktı. 1994 yılında Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" adlı şarkısının klibinde ve "Aşk Perisi" klibinde oynadı.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

Henüz 1 yaşındayken ACE Reklam filminde rol almıştır. Batuhan Aydar, yıllar sonra biraraya geldiği Demet Sağıroğlu'nun Açık Çay şarkısının klibinde de yer almıştı.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

1997 yılında baş rollerinde Evrim Solmaz'ın oynadığı "İlişkiler" adlı dizide rol aldı. 1999 yılı Ayşecik dizisi ile 1999 yılında baş rollerinde Seda Sayan ve Güven Kıraç'ın oynadığı "Evimiz Olacak mı?" adlı dizide boy gösterdi.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

2013 yılında "Ötesiz İnsanlar" dizisinde başrolü üstlenerek Teğmen Deniz rolünü canlandırdı. Aydar son olarak atv ekranlarının sevilen Kuruluş Osman dizisinde rol aldı.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

BATUHAN AYDAR KİMDİR?

Batuhan Aydar, 9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Adana'lıdır. İlkokulu Turhan Mediha Tansel İlköğretim Okulunda okumuştur. Ortaokulu İstanbul – Maltepe – Adnan Kahveci Ortaokulunda tamamladı. Liseye ise Suadiye Hacı Mustafa Tarman Lisesi'nde devam edip mezun olmuştur.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

İŞTE DİĞER ÇOCUK ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

ERİMŞAH BORA

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın son hali...

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Erimşah Bora sosyal medyada da aktif değil.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra Oyun Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans yapan Erimşah Bora eğitmenlik de yapıyor.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

Çocuk yıldızların yıllar içindeki değşimlerini sizler için derledik...

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

ÇAĞLA ŞİMŞEK

Küçük Gelin değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek son olarak 'Tozlu Yaka'.dizisi ile ekranlarda boy gösterdi.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

ÇAĞLA ŞİMŞEK

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

ÇAĞLA ŞİMŞEK

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

ONUR SARIKAYA

90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında popüler olan Küçük Onur yani tam adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde 39 yaşında. Küçük Onur'un son hali "yıllar ona acımamış" dedirtti.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

Küçük İbo ve Küçük Onur 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı.

Herkes yıllarca onu merak etti! 90’lı yıllara damga vuran minik yıldız bakın kimmiş! Son hali olay oldu

Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu.