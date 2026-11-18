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Heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Var Mısın Yok Musun'da 22 yarışmacı 5 milyon TL için kutu açıyor
Heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Var Mısın Yok Musun'da 22 yarışmacı 5 milyon TL için kutu açıyor
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla haftada 2 gün izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 49.bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 07:18
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 08:46