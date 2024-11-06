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Holding’in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı!

atv'nin, Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği yeni dizisi Holding'in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding, gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirmek için geri sayımda. Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor!

Giriş Tarihi: 06.11.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:55
Holding’in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı!

"Bir gün denizden bir kız gelir ve ilahi adaletin yerini bulmasına vekil olur..."

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerde egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur.

Holding’in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı!

Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar.

Holding’in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı!

Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar.

Holding’in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı!

Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecektir?

Holding 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle

Holding’in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı!

Şimdiden sezonun en çok merak edilen dizileri arasında yerini alan Holding'in başrollerinde

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