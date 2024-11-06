Holding’in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı!
atv'nin, Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği yeni dizisi Holding'in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding, gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirmek için geri sayımda. Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor!
Giriş Tarihi: 06.11.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:55