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Holding’in ilk bölümü bu akşam atv’de! Gerçek hayatların gerçek öyküsü Holding’de!

Merakla beklenen Holding dizisi başlıyor! Dizi, "Gerçek hayatların gerçek hikayesini anlatma" vaadiyle geliyor. Her büyük gücün, büyük düşmanları olur. Altınordu Holding'in en belalı düşmanı ise karanlık geçmişin ortaklarından Mahir Beyoğlu'dur. Osman'ın can dostu ve yoldaşı Zakir; Mahir'i durdurmak için akıllıca oynamak zorundadır. Dizi dev oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide Erdal Özyağcılar (Osman Altınordu), Tuğba Sunguroğlu (Aydan Türker), Caner Topçu (Kerem Sayışman), Mustafa Üstündağ (Mahir), Öznur Serçeler (Ceyda Altınordu Tavancı), Melisa Döngel (Sema Altınordu Davis), Şebnem Hassanisoughi (Ebru Karaaslan), Kayra Şenocak (Nesim), Ali İl (Hakan) gibi önemli isimler rol alıyor.

Giriş Tarihi: 05.12.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 06:47
Holding’in ilk bölümü bu akşam atv’de! Gerçek hayatların gerçek öyküsü Holding’de!

Holding'in ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de atv'de! Dizide yaşanacak aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler ve ters köşeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek

Holding’in ilk bölümü bu akşam atv’de! Gerçek hayatların gerçek öyküsü Holding’de!

OSMAN ALTINORDU (ERDAL ÖZYAĞCILAR)

İş dünyasının sert, acımasız kralı olarak nam yapan Osman Altınordu, ilerleyen yaşı nedeniyle kendisinden sonra Altınordu İmparatorluğu'nun başına üç kızından hangisini geçireceğine karar vermeye çalışır.

Holding’in ilk bölümü bu akşam atv’de! Gerçek hayatların gerçek öyküsü Holding’de!

EBRU KARAASLAN (ŞEBNEM HASSANİSOUGHİ)

Osman Altınordu'nun büyük kızıdır. Azimli, sabırlı ancak sandığı kadar dayanıklı değildir. İtiraf etmese de her daim babasının sevgisine ve onun tarafından onaylanmaya muhtaçtır.

Holding’in ilk bölümü bu akşam atv’de! Gerçek hayatların gerçek öyküsü Holding’de!

AYDAN TÜRKER (TUĞBA SUNGUROĞLU)

Osman Altınordu'nun gayrimeşru kızıdır. Denizin derinliklerinde kaybolup giden annesini bulmak umuduyla dalgıç olmuştur.

Holding’in ilk bölümü bu akşam atv’de! Gerçek hayatların gerçek öyküsü Holding’de!

KEREM SAYIŞMAN (CANER TOPÇU)

İşine aşık ve takıntılı bir polis olmuştur. Kendisini çok beğenir ve suçluları avlamak için yaratılmış bir adalet tanrısı olduğunu düşünürken hayatın karşısına çıkardığı sürprizlerle tevazu sahibi bir insana dönüşecektir.

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