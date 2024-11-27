Holding 1. Bölüm 6. Fragman yayınlandı izle!
atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Holding'in 1. Bölüm 6. Fragmanı yayınlandı... “Ona kızım olduğunu söyleyeceğim!"
Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerde egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecektir?
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