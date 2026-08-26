Hollanda'dan Eurovision'a 2. rest! "Gazze'de zulüm varsa biz yokuz"
Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in katılımına yönelik tartışmalar büyürken Hollanda'dan dikkat çeken bir karar geldi. Hollanda kamu yayıncısı AvroTros, yarışmanın tarafsızlığını yitirdiğini savunarak 2027'de Bulgaristan'da düzenlenecek Eurovision'a katılmayacağını açıkladı. Kuruluş, kararında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Eurovision kurallarında yapılan son değişikliklere de dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 26.08.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 07:39