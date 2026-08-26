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Hollanda'dan Eurovision'a 2. rest! "Gazze'de zulüm varsa biz yokuz"

Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in katılımına yönelik tartışmalar büyürken Hollanda'dan dikkat çeken bir karar geldi. Hollanda kamu yayıncısı AvroTros, yarışmanın tarafsızlığını yitirdiğini savunarak 2027'de Bulgaristan'da düzenlenecek Eurovision'a katılmayacağını açıkladı. Kuruluş, kararında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Eurovision kurallarında yapılan son değişikliklere de dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 26.08.2026 06:38 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 07:39
Hollanda’dan Eurovision’a 2. rest! Gazze’de zulüm varsa biz yokuz

Hollanda kamu yayıncısı AvroTros, İsrail'in katılımını protesto etmek amacıyla ve yarışmanın tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle, 2027'de Bulgaristan'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak.

Hollanda’dan Eurovision’a 2. rest! Gazze’de zulüm varsa biz yokuz

Yayın kuruluşu, kararında Eurovision kurallarındaki son değişiklikleri gerekçe gösterdi. Hollanda adına yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Katılımcı ülkelerden birinin hâlâ büyük ölçekli bir askeri çatışmanın içinde olması nedeniyle etkinlik artık tarafsız olarak değerlendirilemez.

Hollanda’dan Eurovision’a 2. rest! Gazze’de zulüm varsa biz yokuz

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, yarışmayı önemli ölçüde etkiliyor ve derin bölünmelere yol açıyor. Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından yakın zamanda açıklanan değişiklikler,

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Hollanda’dan Eurovision’a 2. rest! Gazze’de zulüm varsa biz yokuz

Eurovision Şarkı Yarışması'nın bağımsız ve tarafsız karakterinin yeniden tesis edildiğine dair yeterli güveni sağlamamaktadır.

Hollanda’dan Eurovision’a 2. rest! Gazze’de zulüm varsa biz yokuz

Gazze'deki ağır insani acılar ve basın özgürlüğüne yönelik devam eden kısıtlamalar, son yıllarda Eurovision Şarkı Yarışması etrafındaki bölünmelerin artmasına katkıda bulundu."

Hollanda’dan Eurovision’a 2. rest! Gazze’de zulüm varsa biz yokuz

AvroTros, Hollanda da dahil olmak üzere birçok ülkenin 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmesini ve EBU'ya İsrail'in yarışmadan çıkarılması çağrısında bulunan açık bir mektup yazılmasını örnek gösterdi.

Hollanda’dan Eurovision’a 2. rest! Gazze’de zulüm varsa biz yokuz

Bu arada AvroTros'un çekilme kararı, Hollanda'nın Eurovision'a katılımını kesin olarak dışlamıyor, çünkü yerine başka bir Hollandalı yayıncı kuruluş geçebilir.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör