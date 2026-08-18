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Hollywood yıldızı 36 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Hayden Panettiere’nin ölümünde dikkat çeken iddia: Polis telsizine o sözler yansıdı!
Hollywood yıldızı 36 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Hayden Panettiere’nin ölümünde dikkat çeken iddia: Polis telsizine o sözler yansıdı!
Heroes ve Nashville yapımlarıyla tanınan 36 yaşındaki ünlü aktris Hayden Panettiere'nin evinde ölü bulunmasının ardından, 911 acil yardım ve polis telsiz kayıtları basına sızdı. Olay yerine giden ekiplerin telsiz konuşmalarında geçen ifadeler soruşturmanın seyrine dair sarsıcı iddiaları beraberinde getirdi.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 11:17