Hollywood yıldızı 36 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Hayden Panettiere’nin ölümünde dikkat çeken iddia: Polis telsizine o sözler yansıdı!

BABASI ACI HABERİ DUYURDU: "İNANILMAZ BİR IŞIKTI"

Ünlü oyuncunun vefatını babası Skip Panettiere doğruladı. Baba Panettiere, "Sevgili Hayden'ımızın trajik kaybını paylaşmaktan derin bir üzüntü duyuyoruz. O, tanıyan herkes ve ekran başında onu izleyen milyonlar için sevgi ve neşe getiren inanılmaz bir ışıktı" ifadelerini kullandı. Aile, bu zor süreçte mahremiyet talebinde bulundu.