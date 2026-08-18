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Hollywood yıldızı 36 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Hayden Panettiere’nin ölümünde dikkat çeken iddia: Polis telsizine o sözler yansıdı!

Heroes ve Nashville yapımlarıyla tanınan 36 yaşındaki ünlü aktris Hayden Panettiere'nin evinde ölü bulunmasının ardından, 911 acil yardım ve polis telsiz kayıtları basına sızdı. Olay yerine giden ekiplerin telsiz konuşmalarında geçen ifadeler soruşturmanın seyrine dair sarsıcı iddiaları beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 11:17
Hollywood yıldızı 36 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Hayden Panettiere’nin ölümünde dikkat çeken iddia: Polis telsizine o sözler yansıdı!

21 Ağustos'ta 37. yaş gününü kutlamaya hazırlanan oyuncunun vefat haberi, ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Hollywood yıldızı 36 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Hayden Panettiere’nin ölümünde dikkat çeken iddia: Polis telsizine o sözler yansıdı!

BABASI ACI HABERİ DUYURDU: "İNANILMAZ BİR IŞIKTI"

Ünlü oyuncunun vefatını babası Skip Panettiere doğruladı. Baba Panettiere, "Sevgili Hayden'ımızın trajik kaybını paylaşmaktan derin bir üzüntü duyuyoruz. O, tanıyan herkes ve ekran başında onu izleyen milyonlar için sevgi ve neşe getiren inanılmaz bir ışıktı" ifadelerini kullandı. Aile, bu zor süreçte mahremiyet talebinde bulundu.

Hollywood yıldızı 36 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Hayden Panettiere’nin ölümünde dikkat çeken iddia: Polis telsizine o sözler yansıdı!

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR: POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Hayden Panettiere'in ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. İlk bilgilere göre, olayla ilgili incelemeler sürüyor. Ünlü oyuncunun son zamanlarda ciddi sırt ağrılarından şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Hollywood yıldızı 36 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Hayden Panettiere’nin ölümünde dikkat çeken iddia: Polis telsizine o sözler yansıdı!

PEOPLE DERGİSİNDEN TELSİZ KAYDI İDDİASI

Ancak ABD merkezli People dergisi, elde ettiği acil servis sevk ve polis telsiz kayıtlarına dayanarak sarsıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Hollywood yıldızı 36 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Hayden Panettiere’nin ölümünde dikkat çeken iddia: Polis telsizine o sözler yansıdı!

Habere göre adrese yönlendirilen ekiplerin telsiz konuşmalarında "doz aşımı" ve "kalp durması" ifadelerinin geçtiği duyuldu.

Hollywood yıldızı 36 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Hayden Panettiere’nin ölümünde dikkat çeken iddia: Polis telsizine o sözler yansıdı!

TRAJEDİLERLE DOLU BİR YAŞAM

Çocuk yaşta reklam filmleriyle oyunculuk kariyerine başlayan Panettiere, "Heroes" dizisindeki Claire Bennet karakteriyle dünya çapında şöhrete kavuşmuştu.

Hollywood yıldızı 36 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Hayden Panettiere’nin ölümünde dikkat çeken iddia: Polis telsizine o sözler yansıdı!

Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko ile olan birlikteliğinden bir kız çocuğu sahibi olan oyuncu, son yıllarda depresyonla mücadele ediyordu.

Hollywood yıldızı 36 yaşında hayatını kaybetmişti! Oyuncu Hayden Panettiere’nin ölümünde dikkat çeken iddia: Polis telsizine o sözler yansıdı!

Panettiere'in oyuncu kardeşi Jansen Panettiere de 2023 yılında 28 yaşındayken kalbindeki bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör