Hollywood’u sarsan davada karar! Tecavüzle suçlan eski yapımcı Harvey Weinstein 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı! 

Weinstein, Haley'e yönelik cinsel saldırı suçundan daha önce de yargılanmış ve 2020'de mahkum edilerek hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak New York'ta mahkeme, 2024'te Weinstein'in adil yargılanmadığına hükmederek söz konusu mahkumiyeti bozmuştu. Yeniden görülen davada jüri, geçen yıl Weinstein'ı Haley'e yönelik cinsel saldırıyla ilgili tek bir suçtan mahkum etmişti.