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Hollywood’u sarsan davada karar! Tecavüzle suçlan eski yapımcı Harvey Weinstein 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
Hollywood’u sarsan davada karar! Tecavüzle suçlan eski yapımcı Harvey Weinstein 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
ABD'de eski yapım asistanı Miriam Haley'e yönelik cinsel saldırı suçundan yeniden yargılanan eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 24.09.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 11:21