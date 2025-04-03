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Hollywood'un en gizemli bebeği doğdu! Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu: "Annelik onun için..."

Hollywood'un en gözde yıldızlarından Jennifer Lawrence, bir kez daha anne oldu! Ünlü oyuncu ve eşi Cooke Maroney, ikinci bebeklerini kucaklarına alarak ailelerini genişletti. Peki, yeni doğan bebeğin ismi ve cinsiyeti ne? İşte çiftin mutluluk dolu anlarına dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 10:45
Hollywood’un en gizemli bebeği doğdu! Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu: Annelik onun için...

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ve sanat galericisi eşi Cooke Maroney, ikinci bebeklerini kucaklarına alarak ailelerini genişletti.

Hollywood’un en gizemli bebeği doğdu! Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu: Annelik onun için...

Çiftin, 3 yaşındaki oğulları Cy'nin ardından bir kez daha ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşadığı öğrenildi. Ünlü çift, 31 Mart'ta New York'ta bebekleriyle birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da People Magazine, haberin doğruluğunu kaynaklarına dayanarak teyit etti.

Hollywood’un en gizemli bebeği doğdu! Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu: Annelik onun için...

İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ EKİM 2024'TE GELMİŞTİ

Jennifer Lawrence, ikinci kez hamile olduğunu Ekim 2024'te Vogue'un Instagram hesabı üzerinden duyurmuştu. Ünlü oyuncunun özel fotoğraflarıyla birlikte yayınlanan bu haber, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Hollywood’un en gizemli bebeği doğdu! Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu: Annelik onun için...

Duyuru sonrası Lawrence'a pek çok tebrik mesajı gelirken, oyuncunun bu süreçte son derece mutlu olduğu belirtilmişti. Bir kaynağın People dergisine verdiği bilgiye göre, Jennifer Lawrence ikinci kez anne olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor.

Hollywood’un en gizemli bebeği doğdu! Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu: Annelik onun için...

"Anne olmayı kesinlikle çok seviyor ve ikinci bir bebek sahibi olacağı için son derece heyecanlıydı" diyen kaynak, Lawrence'ın, Cy'nin üçüncü yaşını kutlamaya hazırlanırken yeni bir bebeğin aileye katılmasının mükemmel bir zamanlama olduğunu düşündüğünü belirtti.