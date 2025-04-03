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Hollywood'un en gizemli bebeği doğdu! Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu: "Annelik onun için..."

Hollywood'un en gözde yıldızlarından Jennifer Lawrence, bir kez daha anne oldu! Ünlü oyuncu ve eşi Cooke Maroney, ikinci bebeklerini kucaklarına alarak ailelerini genişletti. Peki, yeni doğan bebeğin ismi ve cinsiyeti ne? İşte çiftin mutluluk dolu anlarına dair tüm detaylar…