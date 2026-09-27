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Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi. Son dönemde kızı Zehra Çilingiroğlu'nun evleneceği yönündeki haberlerle gündeme gelen Avşar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 27.09.2026 08:12 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 08:15
Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu
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Hülya Avşar, önceki akşam Yeniköy'deydi.

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

28 yıl önce yayınlanan 'Ah Be Güzelim' şarkısının remix versiyonunu yeniden müzikseverlerle buluşturan sanatçı, "Tepkiler çok olumlu, uzun zaman sonra böyle bir şey yapmak istedik" dedi.

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

Kızı Zehra'nın evleneceği haberlerine açıklık getiren Avşar, "Ben yorum yapmayayım, gençler kendileri karar versin. Biz onların mutluluğuna ortak olalım" dedi.

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde Yeniköy Sahili'nde yürüyüş yaptığı sırada objektiflere takılarak muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

Günlük rutinini aksatmadığını belirten Çilingiroğlu, keyifli halleriyle dikkat çekerken özel hayatından annesinin müzik çalışmalarına kadar merak edilen birçok konuda samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

"FİT HALİMİ YÜRÜYÜŞE BORÇLUYUM"

Hemen hemen her gün sahilde yürümeye özen gösterdiğini dile getiren Çilingiroğlu, formunu koruma sırrını paylaşarak "Fit halimi yürüyüş ve düzgün beslenmeye borçluyum. Sağlıklı yaşam önemli" demişti.

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

EVLİLİK SORUSUNA YANIT VERDİ

Mürsel Kaya ile gözlerden uzak bir beraberlik sürdüren Çilingiroğlu, muhabirlerin yönelttiği "Evlilik yakın mı?" sorusunu da cevapsız bırakmamıştı.

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmediğini vurgulayan genç isim, "Şu anlık her şey yolunda. Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten. Özel hayatımla ilgili konuşmak pek tarzım değil ama her şey güzel, yolunda ilerliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

"ANNEM ÇOK BAŞARILI VE ÇOK GÜZEL BİR KADIN"

Annesi Hülya Avşar'ın 28 yıl önce seslendirdiği "Ah Be Güzelim" şarkısının remix versiyonuyla yeniden gündeme gelmesi hakkında da konuşan Çilingiroğlu, annesine övgüler yağdırmıştı.

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

Şarkının çıkış yılı ile kendi yaşı arasındaki benzerliğe değinen Çilingiroğlu, "Annem çok başarılı, çok güzel bir kadın. Onu tebrik ediyorum. 28 yıl önce söylediği 'Ah Be Güzelim' şarkısı remix versiyonuyla birlikte geri döndü. Şarkı resmen benimle aynı yaşta, ne denir bilemiyorum. Bu zamanda yapılmıyor böyle şarkılar. Gelen tepkiler de bildiğim kadarıyla çok iyi yönde" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

Muhabirlerin annesiyle bir düet projesinde yer alıp almayacağı yönündeki sorusunu gülümseyerek karşılayan Çilingiroğlu, kendi mesleğine odaklandığını belirterek "Ben iç mimarım, müzikle ilgili bir olayım maalesef yok. Bütün yaz tatil yapamadım, yeni bir stüdyo kurdum kendime. İşimle ilgili onun üzerinde gittim geldim. Sesime pek güvenmiyorum" dedi ve yürüyüşüne kaldığı yerden devam etmişti.

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

Peki siz diğer ünlü isimlerin annelerini gördünüz mü?

İŞTE İREM HELVACIOĞLU'NUN ANNESİ AYSUN HELVACIOĞLU

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

ALİNA BOZ

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

BARIŞ ALPER YILMAZ