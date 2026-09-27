Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

Hülya Avşar, önceki akşam Yeniköy'deydi. 28 yıl önce yayınlanan 'Ah Be Güzelim' şarkısının remix versiyonunu yeniden müzikseverlerle buluşturan sanatçı, 'Tepkiler çok olumlu, uzun zaman sonra böyle bir şey yapmak istedik' dedi. Kızı Zehra'nın evleneceği haberlerine açıklık getiren Avşar, 'Ben yorum yapmayayım, gençler kendileri karar versin. Biz onların mutluluğuna ortak olalım' dedi. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde Yeniköy Sahili'nde yürüyüş yaptığı sırada objektiflere takılarak muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Günlük rutinini aksatmadığını belirten Çilingiroğlu, keyifli halleriyle dikkat çekerken özel hayatından annesinin müzik çalışmalarına kadar merak edilen birçok konuda samimi açıklamalarda bulunmuştu. 'FİT HALİMİ YÜRÜYÜŞE BORÇLUYUM' Hemen hemen her gün sahilde yürümeye özen gösterdiğini dile getiren Çilingiroğlu, formunu koruma sırrını paylaşarak 'Fit halimi yürüyüş ve düzgün beslenmeye borçluyum. Sağlıklı yaşam önemli' demişti. EVLİLİK SORUSUNA YANIT VERDİ Mürsel Kaya ile gözlerden uzak bir beraberlik sürdüren Çilingiroğlu, muhabirlerin yönelttiği 'Evlilik yakın mı?' sorusunu da cevapsız bırakmamıştı. Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmediğini vurgulayan genç isim, 'Şu anlık her şey yolunda. Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten. Özel hayatımla ilgili konuşmak pek tarzım değil ama her şey güzel, yolunda ilerliyor' ifadelerini kullanmıştı. 'ANNEM ÇOK BAŞARILI VE ÇOK GÜZEL BİR KADIN' Annesi Hülya Avşar'ın 28 yıl önce seslendirdiği 'Ah Be Güzelim' şarkısının remix versiyonuyla yeniden gündeme gelmesi hakkında da konuşan Çilingiroğlu, annesine övgüler yağdırmıştı. Şarkının çıkış yılı ile kendi yaşı arasındaki benzerliğe değinen Çilingiroğlu, 'Annem çok başarılı, çok güzel bir kadın. Onu tebrik ediyorum. 28 yıl önce söylediği 'Ah Be Güzelim' şarkısı remix versiyonuyla birlikte geri döndü. Şarkı resmen benimle aynı yaşta, ne denir bilemiyorum. Bu zamanda yapılmıyor böyle şarkılar. Gelen tepkiler de bildiğim kadarıyla çok iyi yönde' değerlendirmesinde bulunmuştu. Muhabirlerin annesiyle bir düet projesinde yer alıp almayacağı yönündeki sorusunu gülümseyerek karşılayan Çilingiroğlu, kendi mesleğine odaklandığını belirterek 'Ben iç mimarım, müzikle ilgili bir olayım maalesef yok. Bütün yaz tatil yapamadım, yeni bir stüdyo kurdum kendime. İşimle ilgili onun üzerinde gittim geldim. Sesime pek güvenmiyorum' dedi ve yürüyüşüne kaldığı yerden devam etmişti. Peki siz diğer ünlü isimlerin annelerini gördünüz mü? İŞTE İREM HELVACIOĞLU'NUN ANNESİ AYSUN HELVACIOĞLU OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA KEREM BÜRSİN VE ANNESİ EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI MELİSA URAL-SİBEL CAN TUBA BÜYÜKÜSTÜN TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU DEMET EVGAR VE ANNESİ PELİN KARAHAN VE ANNESİ NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ ALİNA BOZ ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ BARIŞ ALPER YILMAZ NESLİHAN ATAGÜL NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN ŞERİF SEZER ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ KIVANÇ TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ ZARA VE ANNESİ ŞEYMA SUBAŞI VE ANNESİ AYŞECAN TATARİ VE ANNESİ ALİYE UZUNATAĞAN CAN YAMAN VE ANNESİ EDİS VE ANNESİ ASLI BEKİROĞLU VE ANNESİ AHMET KURAL VE ANNESİ DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE ANNESİ AZRA AKIN VE ANNESİ BİRCE AKALAY VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN SİNEM KOBAL SİNEM KOBAL VE ANNESİ NEZ VE ANNESİ AYÇA BİNGÖL AYÇA BİNGÖL VE ANNESİ SEVGİ BİNGÖL SELMA ERGEÇ SELMA ERGEÇ VE ANNESİ İBRAHİM TATLISES VE ANNESİ