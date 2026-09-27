Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu

Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmediğini vurgulayan genç isim, "Şu anlık her şey yolunda. Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten. Özel hayatımla ilgili konuşmak pek tarzım değil ama her şey güzel, yolunda ilerliyor" ifadelerini kullanmıştı.