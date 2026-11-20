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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan büyük gurur! Dünyanın gözü onun tasarımlarına çevrildi: 'Seninle gurur duyuyorum'
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan büyük gurur! Dünyanın gözü onun tasarımlarına çevrildi: "Seninle gurur duyuyorum"
Hülya Avşar'ın mimar kızı Zehra Çilingiroğlu, tasarımlarıyla uluslararası sanat dünyasında adından söz ettirdi. Genç tasarımcının eserleri Abu Dabi'de sergilenirken, ünlü sanatçı kızının başarısıyla duyduğu gururu o sözlerle dile getirdi.
Giriş Tarihi: 20.11.2026 07:15