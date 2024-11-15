Hülya Koçyiğit'in büyük aşkı Selim Soydan'a doğum gününde torunları Aslışah ve Neslişah'tan duygusal kutlama!

76 yaşındaki Hülya Koçyiğit'in, çok sevgili eşi ve kızı Gülşah Soydan'ın babası Fenerbahçeli eski futbolcu Selim Soydan 83. yaşını kutluyor. Şimdilerde kızı Gülşah Soydan Alkoçlar'dan dünyaya gelen 2 torun, onların eş ve çocukları ile geniş bir ailenin büyükleri olan Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın keyfine diyecek yok. Sık Sık bir araya gelen ve ailecek mutluluk pozları veren Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan torunlarına düşkünlükleriyle biliniyor. Bugün doğum günü olan Selim Soydan'ı torunları Aslışah Alkoçlar ile Neslişah Alkoçlar unutmadı. İşte iki güzel kardeşin dedelerinin doğum gününü kutladıkları paylaşımları...