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Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar'ın çocukları Dubai’de okula başladı!

Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ, Dubai'deki hayatlarında yeni bir sayfa açtı. Çift, Eylül 2021'de dünyaya gelen oğulları Cem ile Şubat 2023 doğumlu kızları Ada'yı okula götürerek ilk gün heyecanına ortak oldu.

Giriş Tarihi: 02.09.2026 13:17 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 13:18