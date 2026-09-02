Trend Galeri Trend Magazin Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar'ın çocukları Dubai’de okula başladı!

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar'ın çocukları Dubai’de okula başladı!

Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ, Dubai'deki hayatlarında yeni bir sayfa açtı. Çift, Eylül 2021'de dünyaya gelen oğulları Cem ile Şubat 2023 doğumlu kızları Ada'yı okula götürerek ilk gün heyecanına ortak oldu.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 02.09.2026 13:17 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 13:18
Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile eşi Kaan Demirağ, üç yıl önce Dubai'ye taşınmıştı.

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

Geçen yıl ablası ve eniştesi Neslişah-Engin Altan Düzyatan'ı da Dubaili yapan Aslışah Hanım ile Kaan Bey, önceki gün okul heyecanı yaşadı.

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

Eylül 2021'de doğan oğulları Cem ile Şubat 2023'de dünyaya gelen kızları Ada, okullu oldu. Çocuklarını Dubai'deki Harrow International School'a kaydettiren çift, okulun ilk günü çocuklarını birlikte okula götürdü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

Neslişah- Engin Altan Düzyatan çifti de, çocuklarının eğitimi için Dubaili olmuştu.

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ

Hülya Koçyiğit’in torunları için büyük gün! Aslışah Alkoçlar’ın çocukları Dubai’de okula başladı!

MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞLU MYLAN