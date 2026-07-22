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Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormıyak’tan sitem: “O kadar yalnızım ki..”
Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormıyak’tan sitem: “O kadar yalnızım ki..”
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Vedat Müdür karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Murat Ormıyak, Taksim'de kaldığı huzurevinden yaptığı son açıklamalarla yürekleri dağladı. 79 yaşındaki oyuncu, yaşadığı yalnızlığa sitem ederek gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 10:05