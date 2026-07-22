Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormıyak’tan sitem: “O kadar yalnızım ki..”

SETLERE AÇIK ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Mesleğine olan tutkusunu hala koruyan Murat Ormıyak, en büyük hayalinin yeniden kamera karşısına geçmek olduğunu söylemişti. "Arka Sokaklar'ı özlüyor musunuz?" sorusuna ise "Çok özlüyorum. Ama artık teklif gelmiyor. Bana güzel, Arka Sokaklar gibi 17 sene, 20 sene oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki..." yanıtını vermişti.