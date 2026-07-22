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Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormıyak’tan sitem: “O kadar yalnızım ki..”

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Vedat Müdür karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Murat Ormıyak, Taksim'de kaldığı huzurevinden yaptığı son açıklamalarla yürekleri dağladı. 79 yaşındaki oyuncu, yaşadığı yalnızlığa sitem ederek gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 10:05
Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Bir dönem Rıza Baba'nın en yakın çalışma arkadaşı olarak operasyonları yöneten, sert ama babacan tavrıyla hafızalara kazınan Vedat Müdür, yani usta oyuncu Murat Ormıyak, şimdilerde setlerden çok uzakta bir yaşam sürüyor.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Uzun süredir nerede olduğu merak edilen usta ismin, İstanbul'un göbeğinde, Taksim'de bir huzurevinde yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıkmıştı.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

"HİÇ MUTLU DEĞİLİM"

Bir Youtube kanalına konuşan ve samimi açıklamalarda bulunan Ormıyak, huzurevi odasından tüm Türkiye'ye seslendi. Şartlarının zorluğuna değinen ve yalnızlığını dile getiren usta oyuncu, "Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Doğal olarak hiç mutlu değilim" diyerek herkesi hüzne boğmuştu.

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Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

SETLERE AÇIK ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Mesleğine olan tutkusunu hala koruyan Murat Ormıyak, en büyük hayalinin yeniden kamera karşısına geçmek olduğunu söylemişti. "Arka Sokaklar'ı özlüyor musunuz?" sorusuna ise "Çok özlüyorum. Ama artık teklif gelmiyor. Bana güzel, Arka Sokaklar gibi 17 sene, 20 sene oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki..." yanıtını vermişti.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

HUZUREVİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU!

79 yaşındaki usta oyuncu, son olarak kaldığı huzurevinde kendisini ziyaret eden YouTube ekibine içini dökerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Kimsenin kendisini aramadığını belirten usta oyuncu duygusal anlar yaşayarak, "Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor. O kadar yalnızım ki... Yani nasıl anlatacağım bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Meslektaşlarına ve dostlarına adeta sitem eden Ormıyak'ın o halleri görenleri hüzne boğdu.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Murat Ormiyak'ın bu dramatik hayat hikayesi, akıllara Yeşilçam'ın bir diğer dev ismini getirdi. Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi devlerle kamera karşısına geçen, güzelliği ve oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Sevtap Parman'dan da hayranlarını üzen haberler geldi...

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman, 2011'de oyunculuğu tamamen bırakmış ve geçinebilmek için bir dükkan açmıştı.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Annesini kaybeden oyuncunun, yaşadığı ruhsal çöküntünün etkisiyle 3 yıl önce Alzheimer'a yakalandığı öğrenildi.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Sevtap Parman'ın kız kardeşi tarafından bir bakım merkezine yerleştirildiği de ortaya çıktı.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

HUZUREVİNE YERLEŞEN BİR BAŞKA İSİM: TULUĞ ÇİZGEN

Komedi film ve dizilerinin ilk akla gelen kadın oyuncuların Tuluğ Çizgen son görüntüsü ile gündem oldu.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Sayısız film ve dizide yer alan usta oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Tuluğ Çizgen'in son hali bir hayran fotoğrafıyla ortaya çıktı.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Çizgen'i kaldığı bakım evinde ziyaret eden hayranı "Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var" dedi.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Saçları beyazlasa da yüzündeki estetik dokunuşlar sayesinde yıllara meydan okuyan Tuluğ Çizgen'e "Makyajlı olsa çok da değişmemiş" yorumları yapıldı.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

HUZUREVİNDE YAŞAMINI SÜRDÜREN BİR DİĞER USTA SANATÇI: NECATİ BİLGİÇ

Yeşilçam dünyasında birçok kez kamera karşısına geçen ve Kemal Sunal ve Şener Şen ile aynı projede alan Necati Bilgiç, şimdilerde zor günlerden geçiyor.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Şimdilerde huzurevinde yaşamını sürdüren emektar oyuncunun 2016 yılında açık kalp ameliyatı olduğu öğrenilmişti.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Operasyon sonrasında psikolojik sorunlar yaşayan 72 yaşındaki usta oyuncunun şizofreni teşhisi almıştı.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Artık kameralardan uzak duran Necati Bilgiç'in son hali ortaya çıktı...

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Usta oyuncunun bir hayranı tarafından çekilen fotoğrafı kısa sürede yayıldı.

Huzurevinde gözyaşları sel oldu: Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormıyak’tan sitem: O kadar yalnızım ki..

Yeşilçam emektarının son halini görenler ise, 'Allah şifa versin', 'Yıllar acımamış' şeklinde yorumlarda bulundu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör