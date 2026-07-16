"İbrahim Kutluay’ın Demet’i" yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener'in 'kalpli' yanıtı kafaları karıştırdı...

AYRILIKTA ESKİ EŞ ETKİSİ Mİ VAR?

Ayrılık haberinin ardından, Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ile sık sık bir araya gelmesinin bu kararda bir etkisi olup olmadığı sorusu gündeme gelmişti. Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un bu iddiaları sorması üzerine Demet Şener şu yanıtı vermişti:

"Hiç ilgisi yok. Zaten biz İbo ile çocuklarımızın mutluluğu için bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz, onun ötesinde başka bir durumumuz yok"