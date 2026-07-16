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"İbrahim Kutluay’ın Demet’i" yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener'in 'kalpli' yanıtı kafaları karıştırdı...
"İbrahim Kutluay’ın Demet’i" yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener'in 'kalpli' yanıtı kafaları karıştırdı...
Boşanmanın ardından yollarını ayıran ancak çocukları için bir araya gelmeye devam eden Demet Şener ve İbrahim Kutluay, bu kez sosyal medyada yapılan bir yorumla gündeme geldi. Şener'in paylaşımının altına gelen eski defterleri hatırlatan sözlere verdiği yanıt, magazin gündeminde dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 10:33