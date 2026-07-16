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"İbrahim Kutluay’ın Demet’i" yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener'in 'kalpli' yanıtı kafaları karıştırdı...

Boşanmanın ardından yollarını ayıran ancak çocukları için bir araya gelmeye devam eden Demet Şener ve İbrahim Kutluay, bu kez sosyal medyada yapılan bir yorumla gündeme geldi. Şener'in paylaşımının altına gelen eski defterleri hatırlatan sözlere verdiği yanıt, magazin gündeminde dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 16.07.2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 10:33
İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

Eski manken ve Türkiye güzeli Demet Şener, son dönemde özel hayatında yaşanan hareketli gelişmelerle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay, son dönemde oğulları Ömer'in basketbol maçlarını izlemek ve başarısını kutlamak için bir araya gelmeye başlamıştı. İkilinin çocukları için sergilediği bu samimi tablo, magazin basınında geniş yer bulmuştu.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

TOLGA ARMAN İLE 5 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ

Bu gelişmeler yaşanırken Demet Şener'in, yaklaşık 5 yıldır gözlerden uzak bir birliktelik sürdürdüğü iş insanı Tolga Arman ile yollarını ayırdığı öğrenilmişti. Çift, ayrılık gerekçesi olarak şu ortak açıklamayı yapmıştı: "Fikir ayrılıklarımız nedeniyle birbirimizi yıpratmamak adına dostça yollarımızı ayırdık."

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İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

AYRILIKTA ESKİ EŞ ETKİSİ Mİ VAR?

Ayrılık haberinin ardından, Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ile sık sık bir araya gelmesinin bu kararda bir etkisi olup olmadığı sorusu gündeme gelmişti. Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un bu iddiaları sorması üzerine Demet Şener şu yanıtı vermişti:

"Hiç ilgisi yok. Zaten biz İbo ile çocuklarımızın mutluluğu için bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz, onun ötesinde başka bir durumumuz yok"

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

"İBRAHİM KUTLUAY'IN DEMET'İ" YORUMU MAZİYİ CANLANDIRDI!

Tüm bu açıklamaların ardından, sosyal medyada gerçekleşen çarpıcı bir yorumlaşma gündeme bomba gibi düştü.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demet Şener'in fotoğrafının altına bir takipçisi, "İbrahim Kutluay'ın Demet'i" yorumunu yazdı. Bu yoruma yanıt veren bir başka takipçi ise eski defterleri açarak şu ifadeleri kullandı:

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

'KALPLİ' YANITI KAFALARI KARIŞTIRDI...

"O bu güzelliği kaybetti. Keşke böyle olmasaydı ama ben Demet Hanım'a bakınca zarafet güzellik görüyorum. Işıl ışıl bir hatun her şeyiyle. O diğerinde ne buldu hâlâ anlayamadım, çözemedim valla enteresan. Bu kalpler Demet Hanım'a gelsin. Kendisini ve yetiştirdiği evlatlarını da çok seviyorum. Ömer'i tebrik ederim, Allah yollarını açık etsin efendi çocuk harika"

Demet Şener, geçmişte yaşananlara gönderme yapan bu yoruma kayıtsız kalmadı. Ünlü manken, takipçisinin dikkat çeken sözlerinin ardından yanıtını kırmızı kalp emojileriyle verdi. "❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

Şener'in bu hamlesi, kısa sürede magazin gündeminde ses getirdi.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

TÜM BU SÜREÇTE NELER OLMUŞTU?

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener, 2005 yılında başlayan evliliklerini 2018 yılında noktalamıştı.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

Bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocukları dünyaya gelen ikili, ayrılık sonrasında da çocuklarının mutluluğu ve geleceği için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

Eski eşleri son olarak buluşturan yer ise, çocukları Ömer'in adını dünyaya duyurduğu basketbol tribünleri olmuştu.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Dünya Kupası'nda U17 Erkek Basketbol Milli Takımı, turnuva boyunca nefes kesen bir mücadele ortaya koymuştu Özellikle çeyrek finaldeki Fransa karşılaşmasında milli takım, parkeden 94-87 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

Karşılaşmanın yıldızlarından biri olan Ömer Kutluay, kritik anlarda üstlendiği sorumlulukla galibiyetin en büyük mimarı olmuştu. Genç yeteneği bu tarihi gecede annesi Demet Şener, babası İbrahim Kutluay ve ablası İrem de tribünden tek yürek olarak desteklemişti.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

Ancak turnuvanın yarı finalindeki zorlu Sırbistan mücadelesi, ay-yıldızlılar için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Şampiyonluk yolunda Sırbistan'a elenen millilerde, bitiş düdüğüyle birlikte en büyük üzüntüyü yaşayan isimlerin başında Ömer Kutluay geliyordu.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

Maçın ardından parkede gözyaşlarına hakim olamayan genç yıldızın yardımına, yine en büyük destekçisi olan babası koşmuştu. Türk basketbolunun efsane ismi İbrahim Kutluay, mağlubiyetin acısını derinden yaşayan oğluna sarılarak ve başını ellerinin arasına alarak onu teselli etmişti.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜL GELDİ!

Yaşanan bu büyük burukluğa rağmen Ömer Kutluay'ın turnuva boyunca sergilediği üstün performans, turnuvanın organizatörleri ve dünya basketbol kamuoyu tarafından karşılıksız bırakılmamıştı. Genç yıldız, şampiyonanın bitiminde turnuvanın en prestijli ödüllerinden birine layık görülerek "En İyi 5" (All-Star) kadrosuna seçilmişti.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

"SONUNA KADAR HAK ETTİN"

Bu büyük uluslararası ödülün ardından, turnuva boyunca tribünde heyecanla oğlunu takip eden anne Demet Şener de sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapmıştı. Şener, oğlunun ödül sevincini ve haklı gururunu, "Bu ödülü sonuna kadar hak ettin oğlum... Anlatılmaz yaşanır, her zaman yanındayız" sözleriyle tüm Türkiye ile paylaşmıştı.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

Öte yandan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızları Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

İbrahim Kutluay’ın Demet’i yorumu maziyi canlandırdı! Demet Şener’in ’kalpli’ yanıtı kafaları karıştırdı...

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.