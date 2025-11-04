Trend Galeri Trend Magazin İbrahim Tatlıses hakkında flaş karar! Mahkeme akıl sağlığı raporunu açıkladı, sözleri olay oldu: "Servetimi sorgulamak..."

Arabesk müziğin efsane ismi İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor! Aile içi kriz bu kez mahkeme salonlarına taşındı. Uzaklaştırma kararından elektronik kelepçeye, reddedilen vesayet davasına kadar uzanan süreç herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü sanatçının sözleri ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 04.11.2025 12:47 Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:53
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki aile içi gerginlik, yargı süreciyle yeni bir aşamaya taşındı.

Mahkeme, Ahmet Tatlıses'in babasını tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verdi ve elektronik kelepçe takılmasına hükmetti. Böylece iki isim arasındaki gerilim, resmi olarak hukuki bir boyut kazandı.

Ahmet Tatlıses, kararın ardından yaptığı açıklamada babasıyla uzun süredir görüşmediğini belirtti. "Yaklaşık bir yıldır hiçbir iletişimimiz yok. Ne mesaj ne de telefon... Ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Aramızda zaten fiziksel bir mesafe varken böyle bir kararın alınmasına saygı duyuyorum." sözleriyle yaşanan sürece dair sessizliğini bozdu.

AKIL SAĞLIĞIM YERİNDEDİR!

Öte yandan, Ahmet Tatlıses'in babasının akıl sağlığıyla ilgili açtığı vesayet davası da sonuçlandı. Mahkeme, yapılan değerlendirmeler sonucunda davayı reddederek İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığının tam olduğuna ve kendi işlerini yürütme kapasitesine sahip bulunduğuna hükmetti.

Sanatçının avukatları, müvekkillerinin hayatını kendi iradesiyle sürdürdüğünü ve bakım ya da koruma ihtiyacının bulunmadığını vurguladı. Ayrıca, dava sürecinde kullanılan bazı ifadelerin İbrahim Tatlıses'in kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle iki tarafın bir araya gelmemesine yönelik koruma kararı alındığı belirtildi.

İbrahim Tatlıses ise avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

"Akıl sağlığım yerindedir. Kendi işimi kendim yürütüyorum. Hayatım boyunca emeğimle kazandığım servetimi sorgulamak kimsenin hakkı değildir." ifadelerini kullanan usta sanatçı, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

NELER OLMUŞTU?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bir süredir oğlu Ahmet'le dargındı. Ünlü şarkıcı, oğluyla bir süredir görüşmüyor ve sosyal medyadan da olsa tepkisini hayranlarıyla paylaşıyor.

Ünlü türkücüden geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir hamle geldi.

İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme kararı bugün belli oldu ve Tatlıses oğlu Ahmet'e uzaklaştırma kararını aldırdı.

İddiaya göre; Mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı.

Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet, babasına yaklaşırsa ekipler anında haberdar olacak.

SOSYAL MEDYADAN İDDİALARA YANIT VERDİ

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet, bugün sosyal medyadan bir paylaşım yaparak iddialara cevap verdi.

"BABAM BİR KARAR ALMIŞ SAYGI DUYUYORUM"

Ahmet Tatlıses, "Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum."

Uzaklaştırma kararı çıkmıştı! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet'ten açıklama

"TEK AMACIM KARDEŞLERİMİ AİLEMİ KORUMAKTI"

Ayrıca, "Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı."

"BABAMIN BÜTÜN MAL VARLIĞINI 20'Lİ YAŞLARINDA BİR KIZA BIRAKACAĞINI DUYDUM"

"AÇGÖZLÜ BİR AİLE DEĞİLİZ"

Sözlerine devam eden Ahmet Tatlıses, "Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir" dedi.

"YÜKÜ AĞIR OLANIN SIRTI YERE GELMEZ"

Babasıyla bağının maddiyatla ölçülemeyeceğini de dile getiren Ahmet Tatlıses, "Bugüne kadar bana verilen tek şey soyadım oldu. Ve ben o soyadını gururla taşıyorum. 'Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez' derim hep. Ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE O YORUM: "SENİN GİBİ EVLADI BULMUŞLAR DEĞERİNİ BİLMEYENLER UTANSIN"

Bu paylaşımın altına ise Dilan Çıtak, "Senin gibi evladı bulmuşlar değerini bilmeyenler utansın" yorumunda bulunarak kavganın fitilini adeta ateşledi.

İşte o yorum!

İbrahim Tatlıses'in arası kızı Dilan Çıtak'la da bozuktu.

ÇATIRDAMALAR ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Baba kız arasındaki kriz, geçtiğimiz Temmuz ayında Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı ile gün yüzüne çıkmıştı. Çıtak buzları erittiği düşünülen babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar ortaya atmıştı.

"BİR KIZ ÇOCUĞUNA YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli.

Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla çıkarayım!" ifadelerini kullanmıştı.

