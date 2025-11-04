Trend
İbrahim Tatlıses hakkında flaş karar! Mahkeme akıl sağlığı raporunu açıkladı, sözleri olay oldu: "Servetimi sorgulamak..."
Arabesk müziğin efsane ismi İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor! Aile içi kriz bu kez mahkeme salonlarına taşındı. Uzaklaştırma kararından elektronik kelepçeye, reddedilen vesayet davasına kadar uzanan süreç herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü sanatçının sözleri ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 04.11.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:53