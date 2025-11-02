Uzaklaştırma kararı çıkmıştı! İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet’ten açıklama

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet, geçtiğimiz aylarda babasıyla arasının bozuk olduğunu duyurmuştu. İbrahim Tatlıses, davalık olduğu oğluna iki gün önce uzaklaştırma kararı aldırdı. Ünlü türkücünün oğlu Ahmet, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk destek mesajı ise Dilan Çıtak’tan geldi. İşte İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet’in açıklamalarının detayları!