İbrahim Tatlıses "Öyle rahatım ki" diyerek içini döktü! İmparator sosyal medyayı salladı: "Bu paylaşım kime?"

Tatlıses, "Ben hastaneye kimseyi çağırmadım, herkes kendi geldi" derken, oğlu Ahmet Tatlıses için "Hayatımdan 'A' harfini bile sildim" ifadesini kullandı.

"ÇOCUKLARA KURUŞ YOK"

İbrahim Tatlıses, vasiyetiyle ilgili sorular karşısında, "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler" dedi.