İbrahim Tatlıses "Öyle rahatım ki" diyerek içini döktü! İmparator sosyal medyayı salladı: "Bu paylaşım kime?"

Arabesk müziğin dev ismi İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaştığı arşivlik bir videoyla magazin gündemine bomba gibi düştü! Videoda duyduğu huzuru ve özgürlüğü anlatan İmparator'un, 'Nereye gittiğimi, ne yaptığımı kimse sormuyor' diyerek başladığı sözleri, kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 15:24 Güncelleme Tarihi: 01.05.2026 15:30
Türk müziğinin "İmparator" lakaplı dev ismi İbrahim Tatlıses, yarım asra yaklaşan kariyeri boyunca sadece şarkılarıyla değil, fırtınalı özel hayatıyla da magazin gündeminden hiç düşmedi.

Onlarca albüm, yüzlerce hit şarkı ve unutulmaz "İbo Show" programıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı, bu kez geçmişe dair yaptığı sarsıcı bir paylaşımla takipçilerini meraklandırdı.

Sosyal medya hesabından arşivlik bir videosunu yayınlayan Tatlıses, videoda adeta bir iç döküşte bulundu. Geçmişte yaşadığı kısıtlamalardan ve sürekli sorgulanmaktan ne kadar yorulduğunu anlatan ünlü isim, şu anki huzurunu şu sözlerle ifade etti:

"KEYİF YAPIYORUM"

"Öyle rahatım ki... Yemin ediyorum bak. Keyif yapıyorum. Nereye gittiğimi kimse sormuyor, ne yaptığımı kimse sormuyor, ne ettiğimi sormuyor. Etkilemiyorum, her tarafa gidiyorum."

İbrahim Tatlıses'ten 'öyle rahatım ki' paylaşımı | Video

NELER OLMUŞTU?

Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bir süre yoğun bakım süreci geçiren usta sanatçı, yapılan tedavilerin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastaneden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tatlıses, durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Tedavi sürecinde ailesi de yalnız bırakmadı. İbrahim Tatlıses'i, aralarında zaman zaman gerginlik yaşadığı kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses de hastanede ziyaret etmişti.

Tatlıses, "Ben hastaneye kimseyi çağırmadım, herkes kendi geldi" derken, oğlu Ahmet Tatlıses için "Hayatımdan 'A' harfini bile sildim" ifadesini kullandı.

"ÇOCUKLARA KURUŞ YOK"

İbrahim Tatlıses, vasiyetiyle ilgili sorular karşısında, "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler" dedi.

Babasının bu sert çıkışlarının ardından, İbrahim Tatlıses'in Adalet Durak ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlıses, sosyal medya hesabından dikkat çeken ve anlam yüklü bir paylaşım yapmıştı:

"Ben hayatın meşgalesinde bana yer açabilen insanları seviyorum. Hepimiz meşgulüz zaten."

ASİSTANI KONUŞMUŞTU!

Öte yandan Tatlıses'in vasiyetini belirtmesinin ardından asistanı Tuğçe Korkmaz, bir televizyon programına bağlanarak yeni bir açıklama yapmıştı.

"MAL VARLIĞI AZ BİLİNİYOR"

Korkmaz, "Mal varlığı az biliniyor, daha fazla var. Arabalar, oteller ve saatleri var. Bunlar hesaplanmamış" dedi.

"EVLENECEĞİM, SİZ DE GÖRECEKSİNİZ"

Korkmaz ayrıca İbrahim Tatlıses ile aralarında çıkan aşk iddiaları hakkında da itirafta bulundu. "İbrahim Bey ile aramızda bir aşk yok. Zaten evleneceğim, siz de göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SORUNLARI SÜRECİNDE NELER OLMUŞTU?

Sanatçının hastaneye sevk edildiği haberini alan ailesi, çocukları ve yakın çevresi kısa sürede hastaneye gelerek usta ismi yalnız bırakmamıştı.

DİLAN ÇITAK TATLISES HASTANEYE KOŞTU, AHMET TATLISES DIŞARDA BEKLEDİ

Haberi alır almaz küs olduğu kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye koşmuştu. Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki 'elektronik kelepçe' nedeniyle hastaneye gelemediğini söylemişti.

BABASINI CAMİ AVLUSUNDA BEKLEDİ

Ahmet Tatlıses ise, hastaneye 3 kilometre uzaklıktaki bir camide beklemişti. İbrahim Tatlıses, oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

BÜTÜN ÇOCUKLARIYLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Cami avlusunda bekleyen Ahmet Tatlıses'i İbrahim Tatlıses hastane odasında yanına çağırmıştı. İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarıyla da tek tek görüşmüştü.

AHMET TATLISES VE İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Aylar sonraki görüşmede baba-oğul gözyaşlarına hakim olamamıştı. Bu görüşme sırasında Ahmet Tatlıses fenalaşmıştı.

BAYGINLIK GEÇİREN AHMET TATLISES'E MÜDAHALE EDİLDİ

Görüşme sırasında tansiyonu 19.5'a çıkan Ahmet Tatlıses'e müdahale edildiği söylenmişti.

"BENİM İSTEĞİM DOĞRULTUSUNDA YANIMA GELDİ"

İbrahim Tatlıses'in, oğlunun 3 km sınırını aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere "Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi" dediği konuşulmuştu.

HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane çıkışı görüntülenmiş ve burada gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

AYLAR SONRAKİ İLK GÖRÜŞMEYİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Ahmet Tatlıses, "Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlaştık, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o..." dedi.

"HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN YANINDAYIZ"

Dilan Çıtak ise "Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." diye konuştu.

İbrahim Tatlıses evlatlarıyla tek tek görüştü! Babasıyla görüşen Ahmet Tatlıses baygınlık geçirdi!

HERKES BARIŞTILAR SANMIŞTI...

Enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavisi süren usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in, uzun süredir küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı ile barıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak ortaya atılan son ses kayıtları, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

"O İSİMLER OLMASA KAPIMDAN SOKMAZDIM!"

İddialara göre Tatlıses, hastaneye gelen oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak'a adeta ateş püskürdü.

Usta sanatçının, "O isimler olmasa kapımdan sokmazdım!" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Bir televizyon programına konuşan Tatlıses, şu sözleri kullanmıştı:

"Melek Zübeyde ile Tuğçe'ye dua etsin Dilan ve Ahmet... Yoksa onları odaya almazdım. Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim, affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum."

İbrahim Tatlıses'in Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adında 7 çocuğu var.

ÇOCUKLARIYLA YAŞADIĞI SORUNLARLA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan son günlerde İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'le yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı.

Usta sanatçı katıldığı bir televizyon programında kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı'yla ilgili sert ifadelerde bulunmuştu.

"SENDEN NEFRET EDİYORUM"

2 çocuğuyla da uzun süredir konuşmayan Tatlıses, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor" ifadeleriyle kızgınlığını bir kez daha ortaya koymuştu.

İmparator aynı zamanda pişmanlığını da dile getirerek, "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" demişti.

"SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"

Ünlü türkücü ayrıca bir programında da iki çocuğuna miras bırakmayacağını söyledi:

"Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü."

PEKİ TATLISES'İN ÇOK KONUŞULAN SERVET LİSTESİNDE NELER VAR?

Gayrimenkul sektörünün birçok alanına yatırım yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çeken ünlüler arasında.