Trend Galeri Trend Magazin

İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli torununa bakın! Tatlıses'in torunu Berfin tam bir esmer güzeli çıktı...

Kızı Dilan Çıtak ile araları açık olan İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha var. Tatlıses, gözlerden uzak olan kızı Gülşen ile pozunu sosyal medya hesabından paylaşınca ilgi odağı olmuştu. İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den dünyaya gelen torunu Berfin ise sosyal medyada dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin tam bir esmer güzeli. İşte görenlerin "Maşallah" demeden edemediği İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli torunu Berfin...

Giriş Tarihi: 14.11.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:31
İbrahim Tatlıses’in güzeller güzeli torununa bakın! Tatlıses’in torunu Berfin tam bir esmer güzeli çıktı...

İrahim Tatlıses'in 10 ve 11 numaralı torunları geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelmişti. Yeni doğan torunlarının kendisine benzediğini söyleyen İbrahim Tatlıses "Annelerine benzeselerdi çok sevinirdim. Anneleri mavi göz ya. Bir esmer bir de mavi göz vay vay" diyerek gülmüştü. İbrahim Tatlıses'in esmer güzeli bir torunu var ki görenler hayran kalıyor...

İbrahim Tatlıses’in güzeller güzeli torununa bakın! Tatlıses’in torunu Berfin tam bir esmer güzeli çıktı...

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi kadar özel hayatı, ailesi de konuşuluyor. Tatlıses'in son olarak torunu Berfin gündem oldu. İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor.

İbrahim Tatlıses’in güzeller güzeli torununa bakın! Tatlıses’in torunu Berfin tam bir esmer güzeli çıktı...

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses, gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı.

İbrahim Tatlıses’in güzeller güzeli torununa bakın! Tatlıses’in torunu Berfin tam bir esmer güzeli çıktı...

İbrahim Tatlıses kızı Gülşen'in fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı. 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin ilgi odağı oldu.

İbrahim Tatlıses’in güzeller güzeli torununa bakın! Tatlıses’in torunu Berfin tam bir esmer güzeli çıktı...

İbrahim Tatlıses'in magazin dünyasından uzak duran kızlarından Gülşen, kızının doğum günü için bir fotoğraf paylaştı.

SON DAKİKA SON DAKİKA