İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli torununa bakın! Tatlıses'in torunu Berfin tam bir esmer güzeli çıktı...
Kızı Dilan Çıtak ile araları açık olan İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha var. Tatlıses, gözlerden uzak olan kızı Gülşen ile pozunu sosyal medya hesabından paylaşınca ilgi odağı olmuştu. İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den dünyaya gelen torunu Berfin ise sosyal medyada dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin tam bir esmer güzeli. İşte görenlerin "Maşallah" demeden edemediği İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli torunu Berfin...
Giriş Tarihi: 14.11.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:31