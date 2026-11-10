Trend Galeri Trend Magazin İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş'tan 'ilk göz ağrısına' özel kutlama...

İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş'tan 'ilk göz ağrısına' özel kutlama...

Sosyal medyada yaptığı özel hayat paylaşımlarıyla adından söz ettiren Perihan Savaş bu kez kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü kutladı. İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinden doğan kızına duyduğu sevgiyi dile getiren ünlü oyuncu duygusal mesajıyla sevenlerinden birçok beğeni aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:29 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 09:32
İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

Usta oyuncu Perihan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü kutladı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

Kızıyla çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Savaş, paylaşımına duygusal notlar ekledi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

İlk göz ağrısı için "Bitanem sen benim kolum kanadım, ailemizin en büyük şansısın iyi ki varsın meleğim iyi ki; yeni yaşın sana gönlünden geçenleri getirsin" ifadelerini kullanan başarılı oyuncunun bu mesajı büyük ilgi gördü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kameralardan uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde, son haliyle de sosyal medyanın konuşulan konuları arasına girdi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

Şimdilerde üç çocuk annesi olan Melek Zübeyde Akkaş'ı görenler, özellikle annesine olan büyük benzerliğine ve gülüşündeki detaylara dikkati çeken yorumlarda bulundu.

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş’tan ’ilk göz ağrısına’ özel kutlama...

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ