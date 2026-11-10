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İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş'tan 'ilk göz ağrısına' özel kutlama...
İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde yeni yaşına girdi! Perihan Savaş'tan 'ilk göz ağrısına' özel kutlama...
Sosyal medyada yaptığı özel hayat paylaşımlarıyla adından söz ettiren Perihan Savaş bu kez kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü kutladı. İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinden doğan kızına duyduğu sevgiyi dile getiren ünlü oyuncu duygusal mesajıyla sevenlerinden birçok beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 09:32