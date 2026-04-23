İbrahim Tatlıses'in mal varlığı dudak uçuklattı! Servetinde yok yok: İşte o gayrimenkul imparatorluğu!

İbrahim Tatlıses'in mirasıyla ilgili yaptığı "Çocuklara kuruş yok, hepsini bağışlayacağım" açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sanatçının bu kararının ardından, yıllardır ilmek ilmek işlediği o devasa servetin ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 23.04.2026 07:31 Güncelleme Tarihi: 23.04.2026 07:41
Bir süredir enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses, dün taburcu oldu.

Vasiyetini açıklayan İbrahim Tatlıses, "Tüm mal varlığımı devlete bıraktım. Çocuklara kuruş yok! Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Bana babamdan para kalmadı. Kendim kazandım. Dağıtırım, kime ne?" dedi.

Bazı çocukları yüzünden diğerlerinin de mağdur olduğunu söyleyen Tatlıses, "İbrahim Tatlıses denilince kapılar açılıyor. Onu kullanmasını bilmediler" diye konuştu.

İşte İmparator'un bilinen serveti...

Seyrantepe'de 32 daire, 4 dükkan

Fikirtepe'de 4 daire

İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire

Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar

İzmir'de 5 lüks daire

Bodrum'da 12 villa ve dev arsa

HUKUKEN MÜMKÜN MÜ?
İbrahim Tatlıses'in çocuklarını miras dışı bırakmasının mümkün olup olmadığı tartışmaları da beraberinde getirdi. Avukat Damla Erensayın "Hukuk sistemimizde kişi kendi mal varlığı üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir ama bu hak, sınırsız değildir.

Türk Medeni Kanunu, miras bırakanın keyfi kararlarına karşı aile birliğini korumak amacıyla 'Saklı Pay' sistemini getirmiştir. İbrahim Bey teknik olarak mirasının tamamını devlete bırakmak istese bile vefatının ardından çocukları 'tenkis davası' açarak kendilerine ait olan o saklı payı yasal yollarla geri alabilir" dedi.

NELER OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, Koşuyolu'ndaki özel bir hastanede safra kesesi ameliyatı geçirmişti.

Ziyarete gelen Dilan Çıtak, "Ben de yeni öğrendim, sanırım sağlık durumu iyi. Net bir bilgim yok. İçeri girip öğreneceğim" demişti.

Yasemin Şefkatli de kayınbabası İbrahim Tatlıses için hastaneye gelen ünlü isimler arasındaydı. Şefkatli, basın mensuplarının sorularını yanıtlamamıştı.

MAHMUT TUNCER ZİYARET ETTİ

Son olarak sağlık durumu iyiye giden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i Mahmut Tuncer ziyaret ederek, "Ağabeyim İbrahim Tatlıses aslanlar gibi. Bir maşallahınızı alırız" demişti.

İbrahim Tatlıses'ten sonunda sevindiren haber geldi. Ameliyat sonrası taburcu olan başarılı sanatçı mirası hakkında da konuştu.

"KURUŞ YOK"

Tüm mal varlığını devlete bıraktığını açıklayan İbrahim Tatlıses, "Çocuklara kuruş yok" demişti.

"Ben parayı aileden kazanmadım. Benim babam ciğerciydi. Ben parayı kendi emeklerimle kazandım. Satarım, dağıtırım kime ne? Kime ne?" diyen ünlü sanatçı bu konudaki duruşunu da net bir dille ifade etmişti.

SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU

İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ameliyat olmuştu.

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in tedavi süreci hakkında 11 Nisan 2026, Başhekim Dr. Engin Çakmakçı ve ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca ortak bir açıklama yapmıştı.

Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının tedavi sürecine yönelik şu bilgileri vermişti:
"7 Nisan Salı günü yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle acil servisimize başvuran hastamız İbrahim Tatlıses'in tedavisi, yoğun bakım servisimizde devam etmekteydi. Enfeksiyon kaynağı olarak safra kesesi iltihabı tanısı konulmuştu. Tedavi süreci içerisinde iyiye gidiş gözlenildi ve Profesör Doktor Bilgi Baca ve cerrahi ekibi tarafından ameliyat edilmeye karar verildi."

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca da, bu sabah gerçekleştirdikleri ameliyata yönelik şöyle konuşmuştu:

"SABAH 9 GİBİ AMELİYATA ALDIK"

"İbrahim Bey geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Bunun safra kesesi kaynaklı olduğu tanısını koyduktan sonra -tabi kullandığı birtakım kan sulandırıcı ilaçlar da olduğu için- bir süre antibiyotikle tedavi edip, bu enfeksiyonun da biraz düzelmesini bekledik. Hastamızı bu sabah 9 gibi ameliyata aldık.

"CİDDİ BİR ENFEKSİYONU VARDI"

Tabi komplike bir safra kesesiydi. Yani ciddi bir enfeksiyonu vardı. O nedenle yoğun bakım şartlarında takip ediyorduk. Ameliyatta her şey çok iyi geçti. Herhangi bir komplikasyon görmedik. Ama tabii ki bu basit bir safra kesesi ameliyatı değil. Komplike bir ameliyat olduğu için yoğun bakımda takip edilecek. Önümüzdeki hafta da her şey yolunda giderse taburcu etmeyi planlıyoruz."

DİLAN ÇITAK TATLISES HASTANEYE KOŞTU, AHMET TATLISES DIŞARDA BEKLEDİ

Öte yandan haberi alır almaz küs olduğu kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye koşmuştu. Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki 'elektronik kelepçe' nedeniyle hastaneye gelemediğini söylemişti.

BABASINI CAMİ AVLUSUNDA BEKLEDİ

Ahmet Tatlıses ise, hastaneye 3 kilometre uzaklıktaki bir camide beklemişti. İbrahim Tatlıses, oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

BÜTÜN ÇOCUKLARIYLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Cami avlusunda bekleyen Ahmet Tatlıses'i İbrahim Tatlıses hastane odasında yanına çağırmıştı. İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarıyla da tek tek görüşmüştü.

AHMET TATLISES VE İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Aylar sonraki görüşmede baba-oğul gözyaşlarına hakim olamamıştı.Bu görüşme sırasında Ahmet Tatlıses fenalaşmıştı.

BAYGINLIK GEÇİREN AHMET TATLISES'E MÜDAHALE EDİLDİ

Görüşme sırasında tansiyonu 19.5'a çıkan Ahmet Tatlıses'e müdahale edildiği söylenmişti.

"BENİM İSTEĞİM DOĞRULTUSUNDA YANIMA GELDİ"

İbrahim Tatlıses'in, oğlunun 3 km sınırını aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere "Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi" dediği konuşulmuştu.

HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane çıkışı görüntülenmiş ve burada gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

AYLAR SONRAKİ İLK GÖRÜŞMEYİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Ahmet Tatlıses, "Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlaştık, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o..." dedi.

"HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN YANINDAYIZ"

Dilan Çıtak ise "Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." diye konuştu.

HERKES BARIŞTILAR SANMIŞTI...

Enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavisi süren usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in, uzun süredir küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı ile barıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak ortaya atılan son ses kayıtları, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

"O İSİMLER OLMASA KAPIMDAN SOKMAZDIM!"

İddialara göre Tatlıses, hastaneye gelen oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak'a adeta ateş püskürdüi

Usta sanatçının, "O isimler olmasa kapımdan sokmazdım!" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.