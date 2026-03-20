İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı'dan imalı bayram mesajı! "İnsanın kalbi her şeyi unutmuyor"

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, son dönemde aile hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Uzun süredir oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı kırgınlıkla konuşulan ünlü sanatçı, bu kez Ahmet Tatlı'nın yaptığı manidar bayram paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 20.03.2026 15:36 Güncelleme Tarihi: 20.03.2026 15:42
İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'le ilgili söylediği sözlerle magazin gündeminde yer almıştı.

Usta sanatçı katıldığı bir televizyon programında kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı'yla ilgili sert ifadelerde bulunmuştu.

"SENDEN NEFRET EDİYORUM"

2 çocuğuyla da uzun süredir konuşmayan Tatlıses, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor" ifadeleriyle kızgınlığını bir kez daha ortaya koymuştu.

İmparator aynı zamanda pişmanlığını da dile getirerek, "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" demişti.

"SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"

Ünlü türkücü ayrıca bir programında da iki çocuğuna miras bırakmayacağını söyledi:

"Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü."

Son olarak sta sanatçı İbrahim Tatlıses'in, oğlu Ahmet Tatlı manidar bayram paylaşımıyla dikkat çekti.

"Bayram dediğin sadece mesaj atmak değil. Gönül almak hatırlamak sahip çıkmaktır. Kardeşlik lafta değil zor günde belli olur. Bugün herkes kendine baksın. Kim kırmız kim sahip çıkmış kim yok saymış... "Hayat uzun ama insanın kalbi her şeyi unutmuyor. Yine de biz kin tutmayız. Ama herkesi de olduğu yerde bırakmasını biliriz. Bayram... Herkesin kendine yakışanı yaptığı gündür."

SEYAHAT DÖNÜŞÜ HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Geçen günlerde İdo Tatlıses, seyahat dönüşü havalimanında görüntülenmişti.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İdo Tatlıses, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DİLAN ÇITAK VE AHMET TATLISES HAKKINDA SORULAR SORULDU

Gazeteciler, İbrahim Tatlıses cephesinden yapılan açıklamaları ve Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hakkında sorular sordu.

İbrahim Tatlıses, Dilan ve Ahmet'i hedef göstermişti! İdo Tatlıses'ten açıklama: Onların ne yaptıkları ben ilgilendirmiyor!

"BEN NEYİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Gazetecilerin 'onları aileden görüyor musunuz?' sorusuna İdo Tatlıses, "Evet tabi ki aileden görüyorum. Ama yaptıkları ve söyledikleriyle ilgilenmiyorum, çünkü ben neyin ne olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

4 MİLYON DOLAR KAPTIRMIŞTI!

Öte yandan ünlü sanatçı, İstanbul'dan ayrılarak Ege kentine yerleşme sürecini ve bu süreçte yaşadığı hayal kırıklıklarını açıklamıştı. Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyleyen sanatçı, "Merhametliyim ama vicdanım bazı şeylere izin vermiyor" sözleriyle duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı.

"AKRABANIN AKRABAYA ETTİĞİNİ AKREP BİLE ETMEZMİŞ"

Aile içi ilişkilerde yaşadığı kırgınlıklara da değinen Tatlıses, en yakın çevresinden beklemediği davranışlarla karşılaştığını söyleyerek, "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" demişti.

Geçen günler de Türk müziğinin güçlü isimlerinden İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Uzun yıllar birlikte çalıştığı sanatçıyla yollarını olaylı şekilde ayıran Yazar, hem savcılığa yaptığı şikayeti hem de Tatlıses ailesine dair dikkat çeken iddialarını televizyon programında anlatmıştı.

"KENDİ KENDİNİ DOLDURUŞA GETİRİYOR"

Gayrimenkul yatırımları ve yüksek servetiyle sık sık konuşulan Tatlıses hakkında konuşan Yazar, otel meselesi nedeniyle savcılığa başvurduğunu belirterek, "Talepleri karşılık görmeyince ters düştük kendisiyle. İbrahim Bey kendi kendini dolduruşa getiren bir kişilik" ifadelerini kullanmıştı.

"KAZADAN SONRA EVDE SERVET TOPLANTISI YAPILDI" İDDİASI

Bodrum'da geçirdiği kazanın ardından Tatlıses'in yanında olduğunu söyleyen eski menajer, o süreçte yaşandığını öne sürdüğü gelişmelerini de paylaşmıştı. Program sunucusunun sorduğu "Melek kızı o gün elinde kağıt kalemle gelip Tatlıses'in mal varlığını soruşturdu mu?" sorusu üzerine Yazar şunları aktarmıştı:

"İDO VE MELEK MAL VARLIĞINI ÖĞRENMEK İSTEDİLER"

"Evet İdo ile birlikte mal varlığının listesini öğrenmek istediler. Onlar zaten böyle bir konuşmaya giderken kaza geçirdiler. Kaza da görüşmeye engel oldu. Kazadan sonra da İbrahim Bey'in evinde toplantı yapıldı. Diğer çocukları da çağırarak orada bir kağıt kalem alınıp mal varlığı listesi talebinde bulundular"

"BEN DAHA SAĞKEN…" TARTIŞMASI

Yazar, söz konusu listenin hazırlandığı dönemde aile içinde gerilim yaşandığını da iddia etmişti. Eski menajer, Tatlıses ile kızı Melek arasında tartışma çıktığını öne sürerek şunları söyledi: "Liste hazırlandığı dönemde Melek ile İbrahim Bey kavga etti. Bir süre de görüşmedi. Ben daha sağken nasıl benim mal varlığımla ilgili görüşme yapılır diyerek tartışma olmuştu. Melek Zübeyde ile uzun süre görüşmedi" ifadelerini kullanmıştı.

PEKİ TATLISES'İN ÇOK KONUŞULAN SERVET LİSTESİNDE NELER VAR?

Gayrimenkul sektörünün birçok alanına yatırım yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çeken ünlüler arasında.

Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip. Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!

Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'in atölyesi ve mağazası bulunuyor.

Ayrıca Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve yine Şanlıurfa'da 3 dönümlük bir arsa da mülkleri arasında yer alıyor.

Tatlıses'in ABD`nin en gözde kentlerinden Miami'de de evi var.

