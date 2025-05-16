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İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu miras açıklaması! "Mezara koymadan başladılar kavgalara, Allah bu paranın belasını versin"

Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı, Melek Zübeyde, İdo Tatlı, Dilan Çıtak ve Elif Ada adında 7 çocuğu bulunan İbrahim Tatlıses, miras açıklamasıyla gündeme geldi. " Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var" diyen Tatlıses sitem dolu miras açıklamasıyla ses getirdi.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 12:52
İbrahim Tatlıses’ten sitem dolu miras açıklaması! Mezara koymadan başladılar kavgalara, Allah bu paranın belasını versin

Zaman zaman ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, katıldığı bir lansmanda miras açıklamasında bulunarak adından söz etttirdi.

İbrahim Tatlıses’ten sitem dolu miras açıklaması! Mezara koymadan başladılar kavgalara, Allah bu paranın belasını versin

Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip.

Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!

İbrahim Tatlıses’ten sitem dolu miras açıklaması! Mezara koymadan başladılar kavgalara, Allah bu paranın belasını versin

73 yaşındaki Tatlıses çocuklarına bırakacağı miras hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

İbrahim Tatlıses’ten sitem dolu miras açıklaması! Mezara koymadan başladılar kavgalara, Allah bu paranın belasını versin

"Ferdi Tayfur'u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım."

İbrahim Tatlıses’ten sitem dolu miras açıklaması! Mezara koymadan başladılar kavgalara, Allah bu paranın belasını versin

İŞTE İBRAHİM TATLISES'İN SINIR TANIMAYAN SERVETİ!

İbrahim Tatlıses'in Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı, Melek Zübeyde, İdo Tatlı, Dilan Çıtak ve Elif Ada olmak üzere toplamda 7 çocuğu bulunuyor.

Sanat dünyasındaki başarısını ticarete de taşıyan usta isim, adeta kendi imparatorluğunu kurmuş durumda.