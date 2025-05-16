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İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu miras açıklaması! "Mezara koymadan başladılar kavgalara, Allah bu paranın belasını versin"
İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu miras açıklaması! "Mezara koymadan başladılar kavgalara, Allah bu paranın belasını versin"
Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı, Melek Zübeyde, İdo Tatlı, Dilan Çıtak ve Elif Ada adında 7 çocuğu bulunan İbrahim Tatlıses, miras açıklamasıyla gündeme geldi. " Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var" diyen Tatlıses sitem dolu miras açıklamasıyla ses getirdi.
Giriş Tarihi: 16.05.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 12:52