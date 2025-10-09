Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

WANDA NARA SUNDU ESKİ EŞİ YARIŞTI

Arjantin televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan MasterChef Celebrity, bu hafta alışılmışın dışında bir karşılaşmaya sahne oldu. Programın sunuculuğunu üstlenen Wanda Nara, yarışmacı olarak katılan eski eşi Maxi Lopez'i stüdyoda karşıladı.

Wanda Nara, o anları "Geri döndüm" notuyla Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine duyurdu. Lopez sahneye adım attığında Wanda'nın şaşkın ama profesyonel tavrı dikkatlerden kaçmadı. Lopez'in "Yemek yapmayı senden öğrenmedim ama umarım beğenirsin" sözleri ise stüdyoda kahkahalara neden oldu.