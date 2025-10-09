Trend
Icardi'den boşanan Wanda Nara 'Masterchef'in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'den olaylı şekilde boşanan Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu. Nara'nın eski eşi Maxi Lopez de programa yarışmacı olarak katıldı. Eski eşlerin yarışmada buluşması sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 09.10.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 09:58