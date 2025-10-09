Trend Galeri Trend Magazin Icardi'den boşanan Wanda Nara 'Masterchef'in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Icardi'den boşanan Wanda Nara 'Masterchef'in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'den olaylı şekilde boşanan Wanda Nara Masterchef'in sunucusu oldu. Nara'nın eski eşi Maxi Lopez de programa yarışmacı olarak katıldı. Eski eşlerin yarışmada buluşması sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 09.10.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 09:58
Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Yıllar önce olaylı bir şekilde yollarını ayıran Wanda Nara ve Maxi Lopez, bu kez televizyon ekranlarında yeniden bir araya geldi. Arjantin'de yayınlanan MasterChef Celebrity programındaki buluşma, hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

WANDA NARA SUNDU ESKİ EŞİ YARIŞTI

Arjantin televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan MasterChef Celebrity, bu hafta alışılmışın dışında bir karşılaşmaya sahne oldu. Programın sunuculuğunu üstlenen Wanda Nara, yarışmacı olarak katılan eski eşi Maxi Lopez'i stüdyoda karşıladı.

Wanda Nara, o anları "Geri döndüm" notuyla Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine duyurdu. Lopez sahneye adım attığında Wanda'nın şaşkın ama profesyonel tavrı dikkatlerden kaçmadı. Lopez'in "Yemek yapmayı senden öğrenmedim ama umarım beğenirsin" sözleri ise stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Geçmişte çalkantılı bir evlilik süreci geçiren ikilinin bu beklenmedik buluşması, ekranlara taşınan en dikkat çekici anlardan biri olarak yorumlandı. Wanda Nara'nın sahnedeki rahat tavırları, izleyiciler tarafından "olgun bir duruş" olarak değerlendirildi.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Wanda Nara ve Maxi Lopez, 2008'de evlenmiş, üç çocuklarının ardından 2014 yılında olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı. Ayrılıktan sonra Wanda'nın, Lopez'in eski takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilişkisi uzun süre futbol dünyasının gündeminden düşmemişti.

Yıllar sonra bu kez "eski eş" değil, "yarışmacı ve sunucu" olarak bir araya gelen ikili, izleyicilere hem nostaljik hem de şaşırtıcı bir an yaşattı.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Öte yandanb Wanda Nara ile çalkantılı ayrılığının ardından China Suarez ile çok mutlu günler yaşayan Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, her hareketiyle adından söz ettiriyor.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile sevgili-si China Suarez'in aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Icardi, sevgilisi için 9 numaralı formasını kişiselleştirdi.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

9 numarasının altına 'China' yazdıran Icardi, 500 bin liralık değerli taşlarla formayı nakış gibi işletti.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Ad, numara ve Türk bayrağı logosunu taşla işleten Icardi'nin bu jesti karşısında China oldukça mutlu oldu.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Mauro Icardi ve China Suarez ilişkilerini sık sık paylaştığı romantik pozlarla sevenlerinin beğenisine sunarak ilan etmeye devam ediyor.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Icardi ile evlilik yolunda ilerleyen Suarez İstanbul'a bayılıyor.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Galatasaray maçlarında da statta sevgilisine destek olmayı ihmal etmeyen Suarez, yeni formasıyla tribündeki yerini alacak.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

"11 YILDIR İLK DEFA HUZURLUYUM"
China Suarez ile ilişkisinden de bahseden Icardı, "Evet, mutluyum, aşığım, 11 yıl sonra huzurluyum… İstediğim kadınlayım, çocuklarıyla ve kendi çocuklarımla örnek bir anneyle birlikteyim. Kendimi göstermekten çekinmiyorum çünkü kimseye borcum yok, saklayacak bir şeyim de yok" demişti.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİ...

MARİO LEMİNA

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Çiçeği burnunda çift, nişan telaşının ardından birlikte tatile çıktı. Muğla'da yorgunluk atan çift, yazın yadını çıkarıyor.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Aşıklar, sosyal medya hesaplarından tatil kareleri paylaşmayı da ihmal etmedi.

Icardi’den boşanan Wanda Nara ’Masterchef’in sunucusu oldu! Maxi Lopez de yarışmacı...Eski eşler yeniden bir araya geldi

Birlikte tavla oynarken keyifli anlar geçiren aşıklardan Samet Akaydin, sevgilisi Hazal Çağlar'ın fotoğraflarını paylaştı.