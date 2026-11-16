Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! "Ağzını burnunu kırarım" tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

Sosyal medyadaki paylaşımların arkasında Icardi'nin olduğunu düşündüğünü de dile getiren Nara, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu sefer Instagram üzerinden yaptı. Çünkü evli erkeklerden ya da benim eski sevgilimden bahsedecek kadar aptal olan sen değilsindir herhâlde. Bunu yapanın o olduğu o kadar belli ki! Beni artık unutsun, hayatına devam etsin. Ona yardım et!"