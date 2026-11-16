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Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! 'Ağzını burnunu kırarım' tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!
Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! "Ağzını burnunu kırarım" tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!
Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile sevgilisi China Suarez arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Birbirlerine sert sözlerle yüklenen ikilinin açıklamalarında 12 yıllık evlilikten milyonluk hesaplara kadar dikkat çeken pek çok detay yer aldı.
Giriş Tarihi: 16.11.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 10:32