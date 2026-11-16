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Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! "Ağzını burnunu kırarım" tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile sevgilisi China Suarez arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Birbirlerine sert sözlerle yüklenen ikilinin açıklamalarında 12 yıllık evlilikten milyonluk hesaplara kadar dikkat çeken pek çok detay yer aldı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 16.11.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 10:32
Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

Galatasaray'ın eski Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, futbol kariyerinin yanı sıra özel yaşamında yaşanan gelişmelerle de magazin gündemindeki yerini koruyor.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

Wanda Nara ile yollarını ayırmasının ardından China Suarez ile yeni bir ilişkiye başlayan ünlü futbolcu, son günlerde yaşanan gelişmelerle yeniden gündemin merkezine yerleşti.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

Geçtiğimiz günlerde Icardi ile eski eşi Wanda Nara'nın sevgilisi Martin Migueles arasında yaşandığı öne sürülen tartışmaya ait görüntüler gündeme gelmişti. İddiaya göre kızını teslim etmek istemeyen Icardi ile Migueles arasında tansiyon yükselmiş, Migueles'in yıldız futbolcuya "Ağzını burnunu kırarım" diyerek tehditte bulunduğu ileri sürülmüştü. Bu olay henüz konuşulmaya devam ederken Icardi cephesinde bu kez Wanda Nara ile China Suarez arasında yeni bir gerilim yaşandı.

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Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

WANDA NARA İLE CHINA SUAREZ ARASINDA SÖZ DÜELLOSU

Bir süredir aralarındaki anlaşmazlıklarla gündeme gelen Wanda Nara ve China Suarez, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yeniden karşı karşıya geldi. İki isim arasındaki tartışma kısa sürede büyürken açıklamalar da giderek sertleşti. Taraflar, birbirlerini yalnızca özel hayatları üzerinden değil, maddi durumları, geçmiş ilişkileri ve annelikleri üzerinden de hedef aldı.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

"BENİM SAYEMDE MİLYONER OLDULAR"

Tartışmanın dikkat çeken çıkışlarından biri Wanda Nara'dan geldi. China Suarez'in maddi durumunu ve Mauro Icardi ile ilişkisini hedef alan Nara, ünlü futbolcunun elde ettiği maddi kazanımlarda kendisinin de önemli bir payı olduğunu ileri sürdü.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

Nara, "Ve evet, yüzde 50'lik paya sahibim. Çünkü benim sayemde milyoner oldular. Senin yanında olanlar ise birer birer battı." sözleriyle Suarez'e yüklendi.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

Wanda Nara'nın açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. China Suarez'in yaşadığı eve ilişkin de göndermede bulunan ünlü isim, "Evime iyi bak ve temiz tut. Herkes ne kadar pis biri olduğundan bahsediyor. Bana ait olan düzeni koru." ifadelerini kullandı.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

12 YILLIK İLİŞKİYİ GÜNDEME TAŞIDI

Wanda Nara, China Suarez'e yönelik sözlerinde Mauro Icardi ile geçmişte yaşadığı uzun birlikteliği de hatırlattı. Ünlü futbolcuyla 12 yıl boyunca birlikte olduğunu vurgulayan Nara, Suarez'in mevcut ilişkisinin geleceğine ilişkin de iddialarda bulundu.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

Nara, "Şu anda senin körü körüne bağlı olduğun adamın yanında tam 12 yıl geçirdim. Bir düşün, onun seni bir kez daha kullandığını gayet iyi biliyorum." diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

Sosyal medyadaki paylaşımların arkasında Icardi'nin olduğunu düşündüğünü de dile getiren Nara, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu sefer Instagram üzerinden yaptı. Çünkü evli erkeklerden ya da benim eski sevgilimden bahsedecek kadar aptal olan sen değilsindir herhâlde. Bunu yapanın o olduğu o kadar belli ki! Beni artık unutsun, hayatına devam etsin. Ona yardım et!"

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

ANNELİK ÜZERİNDEN DE AĞIR İDDİALARDA BULUNDU

İki isim arasındaki tartışma, maddi konular ve geçmiş ilişkilerin ötesine geçerek aile hayatına da uzandı. Wanda Nara, China Suarez'in anneliğini hedef alan ifadeler kullanırken çocukların yaşadığı koşullara ilişkin de çeşitli iddialar ortaya attı.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

Kendi çocuklarını şiddetten uzak tuttuğunu savunan Nara, Suarez'in çocuklarının benzer durumlarla karşı karşıya kaldığını öne sürdü. Ancak bu iddialara ilişkin herhangi bir kanıt paylaşılmadı.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

CHINA SUAREZ'DEN WANDA NARA'YA SERT YANIT

Wanda Nara'nın açıklamalarının ardından China Suarez de sessizliğini bozdu. Kendisine yöneltilen hakaretlere tepki gösteren oyuncu, kariyerine ve yıllardır sürdürdüğü mesleki çalışmalarına dikkat çekti.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

Suarez, "Gülüyorum ve gülmeye de devam edeceğim. Bir kadının başka bir kadına aşağılayıcı ve hakaret içeren sözler söylediğini düşünün." ifadelerini kullandı.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

Kendisini sevenlerin olduğu kadar eleştirenlerin de bulunduğunu belirten Suarez, geçmişteki sahne başarısını hatırlatarak Wanda Nara'nın tanınmışlığına yönelik küçümseyici sözler sarf etti.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

"BEN MİLYONERİM AMA HAYATTA"

China Suarez, Wanda Nara'nın maddi durumuyla ilgili açıklamalarına da karşılık verdi. Sahip olduğu her şeyi çocuk yaşlardan itibaren çalışarak kazandığını belirten oyuncu, Nara'nın kendisini kıskanmasını gerektirecek bir durum olmadığını savundu.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

Suarez, "Ben milyonerim ama hayatta! Her gece başımı vicdanım rahat bir şekilde yastığa koyuyorum. Sabıka kaydım yok, çocuklarımı kendimden uzaklaştırmadım, eski sevgililerimin hayatını mahvetmedim." sözleriyle karşılık verdi.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

Wanda Nara'nın maddi kazancının geçmiş ilişkileriyle bağlantılı olduğunu ileri süren Suarez, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

"Böyle birinin nesini kıskanabilirim ki? Hiçbir şeyini! O kadar zavallı biri ki sunabileceği tek şey para. Üstelik eski sevgililerinin parası!"

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

"6 YAŞIMDAN BERİ ÇALIŞARAK KAZANDIM"

China Suarez, tartışmanın devamında oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başladığını hatırlattı. Bugünkü yaşamını yıllar boyunca verdiği emeğe borçlu olduğunu belirten oyuncu, "Ben sahip olduğum her şeyi, az ya da çok, 6 yaşımdan beri çalışarak kazandım." dedi. Kendisine yöneltilen onursuzluk suçlamalarına da yanıt veren Suarez, bu kez Wanda Nara'nın geçmiş ilişkileriyle ilgili iddialarını gündeme getirdi. Suarez, "Bana 'Hiç onurun yok' diyen kişi, kendisiyle evlenmeleri karşılığında erkeklere araba teklif eden bir 'kadın'. Biraz aklınızı kullanın, azıcık!" sözleriyle karşılık verdi.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez ve eski eşi Wanda Nara arasında gerilim! Ağzını burnunu kırarım tehdidi sonrası ortalık adeta kan gölüne döndü!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Wanda Nara ile China Suarez'in karşılıklı açıklamaları kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. İki ismin özel hayat, maddi durum ve aile ilişkileri üzerinden birbirlerine yönelttiği suçlamalar geniş yankı uyandırdı. Yaşanan gelişmeler, Mauro Icardi'nin özel yaşamındaki gerilimi bir kez daha magazin gündeminin üst sıralarına taşıdı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör