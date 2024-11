İclal Aydın'dan güzeller güzeli kızı Zeynep Lal'e duygusal kutlama! Görenler "Tıpkı annesinin gençliği" demeden edemedi...

Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman ilgi odağı olan İclal Aydın, son olarak güzel kızı Zeynep Lal'in yeni yaşını duygusal bir not ile kutladı. İclal Aydın'ın 31 yaşında kucağına aldığı kızı Zeynep Lal şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız. 22 yaşına basan Zeynep Lal Başbuğ annesinden uzakta Budapeşte'de okuyor. Kızına duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren İclal Aydın, kızı Zeynep Lal'e doğum gününde sosyal medya üzerinden duygusal sözlerle seslendi... İşte İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal...