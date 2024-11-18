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İclal Aydın'dan güzeller güzeli kızı Zeynep Lal'e duygusal kutlama! Görenler "Tıpkı annesinin gençliği" demeden edemedi...

Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman ilgi odağı olan İclal Aydın, son olarak güzel kızı Zeynep Lal'in yeni yaşını duygusal bir not ile kutladı. İclal Aydın'ın 31 yaşında kucağına aldığı kızı Zeynep Lal şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız. 22 yaşına basan Zeynep Lal Başbuğ annesinden uzakta Budapeşte'de okuyor. Kızına duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren İclal Aydın, kızı Zeynep Lal'e doğum gününde sosyal medya üzerinden duygusal sözlerle seslendi... İşte İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal...

Giriş Tarihi: 18.11.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:32
İclal Aydın’dan güzeller güzeli kızı Zeynep Lal’e duygusal kutlama! Görenler Tıpkı annesinin gençliği demeden edemedi...

10 parmağında 10 marifet olan ünlülerden İclal Aydın, aynı zamanda kızına çok düşkün bir anne.

İclal Aydın’dan güzeller güzeli kızı Zeynep Lal’e duygusal kutlama! Görenler Tıpkı annesinin gençliği demeden edemedi...

İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal'i 31 yaşında kucağına almıştı.

İclal Aydın’dan güzeller güzeli kızı Zeynep Lal’e duygusal kutlama! Görenler Tıpkı annesinin gençliği demeden edemedi...

Kızı Zeynep Lal'i magazinden uzak büyüten İclal Aydın, zaman zaman yaptığı paylaşımlarda ona yer vermeyi de ihmal etmiyor.

İclal Aydın’dan güzeller güzeli kızı Zeynep Lal’e duygusal kutlama! Görenler Tıpkı annesinin gençliği demeden edemedi...

"İKİ ARKADAŞ GİBİ MİSİNİZ?"

Daha önce verdiği bir röportajda İclal Aydın, Zeynep Lal Başbuğ ile anne-kız mı yoksa iki arkadaş gibi misiniz? sorusuna şu yanıtı vermişti:

İclal Aydın’dan güzeller güzeli kızı Zeynep Lal’e duygusal kutlama! Görenler Tıpkı annesinin gençliği demeden edemedi...

"Eskiden daha çok oluyordu. E büyüyordu tabii. Şimdi 21 yaşında. Artık kendi hayatını çekip çeviren bir genç hanım. Daha arkadaşça daha eğlenceli bir dönemi başladı hayatımızın"

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