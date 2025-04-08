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Son dakika Beşiktaş haberi: Immobile - Opoku pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu noktayı koydu...
Son dakika Beşiktaş haberi: Immobile - Opoku pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu noktayı koydu...
Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'in 30.hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 90.dakikada Gedson Fernandes'in penaltıdan attığı golle 1 puanı kurtardı. SABAH Spor'un usta yazarları Fatih Doğan, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Mustafa Çulcu, hem mücadeleyi hem de hakem Kadir Sağlam'ın performansı değerlendirdi. Yazarlardan Çulcu, ilk yarının uzatmalarında Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyona açıklık getirdi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 08.04.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 07:00