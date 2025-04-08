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Son dakika Beşiktaş haberi: Immobile - Opoku pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu noktayı koydu...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'in 30.hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 90.dakikada Gedson Fernandes'in penaltıdan attığı golle 1 puanı kurtardı. SABAH Spor'un usta yazarları Fatih Doğan, Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Mustafa Çulcu, hem mücadeleyi hem de hakem Kadir Sağlam'ın performansı değerlendirdi. Yazarlardan Çulcu, ilk yarının uzatmalarında Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyona açıklık getirdi. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 08.04.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 07:00
Son dakika Beşiktaş haberi: Immobile - Opoku pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu noktayı koydu...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Immobile - Opoku pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu noktayı koydu...

Maçın 14. dakikasında Mortadha Ben Ouanes'in attığı golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, 17. dakikada sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine oyuna giren Tayyip Talha Sanuç'un 44. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Immobile - Opoku pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu noktayı koydu...

Siyah-beyazlı takım, 90. dakikada Gedson Fernandes'in penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Immobile - Opoku pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu noktayı koydu...

Beşiktaş, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı müsabakada son anda attığı golle bir puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Immobile - Opoku pozisyonu penaltı mıydı? Mustafa Çulcu noktayı koydu...

Siyah-beyazlı takım bu sonucun ardından ligde puanını 48'e, Kasımpaşa da 39'a çıkardı.