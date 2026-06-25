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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

Evlerinin bahçesinde keyifli anlar yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ellerine su tabancalarını alıp birbirine meydan okudu. Ünlü çiftin sırılsıklam olduğu ve kahkahaların havada uçuştuğu o eğlenceli anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 11:05
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

Ünlü çift mutlu birlikteliklerini 2024 yılında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le taçlandırmıştı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

İkili, bu kez evlerinin bahçesinden gelen eğlenceli anlarla adından söz ettirdi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

Güzel havanın tadını çıkarmak için bahçeye çıkan çift, bir süre sonra kendilerini amansız bir rekabetin içinde buldu. Eline su tabancasını alan İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'ye adeta savaş ilan etti.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı | Video

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

İdo Tatlıses'in su tabancasıyla eşini köşe bucak kovaladığı, Yasemin Şefkatli'nin ise pes etmeden mücadele ettiği eğlenceli dakikalar saniye saniye kameralara yansıdı. Eşiyle su savaşına tutuşan Tatlıses o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

Her paylaşımları ilgiyle takip edilen ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, gçtiğimiz gün de eşi İdo Tatlıses'in programına konuk olmuştu. Programda samimi açıklamalarda bulunan ünlü model, ikiz bebeklerinden birine neden kayınpederi İbrahim Tatlıses'in adını verdiklerini ilk kez paylaşmıştı.

"DAHA GÜÇLÜ OLSUN İSTEDİK"

Oğlunun isim hikayesini anlatırken anne karnında yaşadıkları zor günlere değinen Yasemin Şefkatli, verdikleri kararın arkasındaki temel nedeni şu sözlerle ifade etmişti: "İkizlerden birinin kalp problemi olduğunu anne karnındayken biliyorduk. Daha güçlü olsun, mucizeler onu bulsun diye bilerek İbrahim adını koymak istedik."

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

PEKİ ÜNLÜ OYUNCU ESRA DERMANCIOĞLU'NUN GÖZLERDEN UZAK TUTTUĞU KIZINI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Sosyal medyayı sadece bir vitrin olarak değil, hayatın doğal akışını paylaştığı bir günlük gibi kullanan Dermancıoğlu, kızı ve eski eşiyle bir araya geldiği akşam yemeğinden kesitler sundu.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER

Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmadı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

TAKİPÇİLERİN ODAK NOKTASI: REFİA'NIN DURU GÜZELLİĞİ

Paylaşımların ardından magazin dünyasının ve sosyal medya kullanıcılarının asıl konuştuğu konu ise Refia'nın zarafeti oldu. Annesinin enerjik ve renkli dünyasının aksine, sakin ve asil duruşuyla dikkat çeken Refia, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, fotoğrafın altına şu ortak görüşleri bıraktı:

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

ANNELİĞİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE MERYEM UZERLİ OLDU!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak anneliğiyle gündeme geldi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

OYUNCAK BEBEK OLDU!

Uzerli, kızı Lily'nin "Toy Story" konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza attı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

Ünlü oyuncu, partinin konseptine uyum sağlamak adına oyuncak bebek kostümü giyerek adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi göründü.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

Anne-kızın neşeli halleri ve partiden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları!

İREM HELVACIOĞLU

'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında sessiz sedasız sevgilisi Ural Kaspar'la nikah masasına oturmuştu.

Helvacıoğlu çok geçmeden sevenlerine müjdeli haberi vermiş ve anne olacağını duyurmuştu.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getiren Helvacıoğlu ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Anne olduktan sonra kızıyla olan mutlu anlarını zaman zaman Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin kalplerini ısıttı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

Kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Helvacıoğlu, bu kez minik kızının arkadan çekilmiş bir karesini yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı...

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI!

İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: "Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi"

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinde savaş başladı! Bahçedeki o anlar sosyal medyayı salladı...

Mutlu ailesiyle magazin gündeminde sık sık yer alan Alişan, bu kez eğlenceli bir paylaşımla dikkat çekti.