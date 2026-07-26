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İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: “Bizim temelimiz çok sağlam”

Survivor sürecindeki ihanet iddiaları ve tek celselik boşanmayla magazin gündemini sallayan Efecan Dianzenza ile Duygu Çavdar, fırtınalı günleri geride bıraktı. Aylar süren ayrılık ve Efecan'ın pişmanlık dolu paylaşımlarının ardından ilişkilerine yeniden şans veren ünlü çift, son olarak katıldıkları röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 26.07.2026 08:48 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 08:55
İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, tam 16 yıllık birlikteliklerini ve 8 yıllık evliliklerini Survivor 2025 sırasında Yağmur Banda ve Efecan Dianzenza arasında ortaya çıkan yasak aşk iddiaları sebebiyle noktalamıştı.

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

"Hayatımın en büyük hatasını yaptım. 16 yıllık ailemi dağıttım" sözleriyle pişmanlığını dile getiren Dianzenza, eski eşini kaybetmenin pişmanlığını yaşadığını dile getirmişti. Bu süreçte Dianzenza'nın pişmanlığını eski eşi Çavdar'a kendini affettirebilmek adına yazdığı şarkılar ve duygusal paylaşımlar ile de sık sık belli ediyordu.

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

Ancak 8 yıllık evlilikleri ihanetle sarsılan ünlü çift birlikteliklerine bir şans daha vermişti.

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İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

Barışarak ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden ünlü ikili, verdikleri röportajda yaşadıkları sancılı süreci ve ilişkilerinin geldiği son noktayı tüm samimiyetleriyle paylaştı.

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

"BÜYÜK BİR SINAVDI"

Ayrılık döneminde nasıl güçlü kaldığı sorulan Duygu Çavdar, dışarıdan gelen yorumlara ve aralarındaki köklü bağa vurgu yaparak süreci şu sözlerle özetledi:

"İnsanlar bizi dışarıdan gördüler. Ama içimizde ne yaşadığımızı biz biliyoruz. Efecan'ı ondan çok daha iyi tanıyorum. O beni çok iyi tanıyor. Bence bizim temelimiz o kadar sağlam ki... Ve sevgiye dayanıyor. Bizimki büyük bir sınavdı. O sınavdan sağ çıkabilen daha sağlam adımlarla devam ediyor."

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

"O ONUN 3 DAKİKALIK DÜŞÜNCESİ"

Yeniden bir araya gelmelerinin ardından sosyal medyada başlayan tepkilere ve linç kampanyasına değinen Efecan Dianzenza, "Küçük bir linç kampanyası oldu, evet. Ama onun yanında bizim yeniden bir araya gelmemize sevinen o kadar çok insan da oldu ki..." derken, Duygu Çavdar gelen eleştirilere net bir yanıt verdi:

"O onun 3 dakikalık düşüncesi. Ama geri kalan bütün hayat benim hayatım."

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

"35 YAŞIMA KADAR TERAPİ DÜŞMANIYDIM"

Yaşadığı ruhsal çöküşü ve ardından gelen değişim sürecini Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya içtenlikle anlatan Efecan Dianzenza, bir dönem ciddi sıkıntılar geçirdiğini ve terapinin kendisine çok büyük desteği olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben artık sosyal medyada sadece yazım yanlışlarına sinir oluyorum. Onun haricinde söylenen hiçbir söze takılmıyorum. Biz kendi iç dünyamızda ne yaşadığımızı iyi biliyoruz. Bunu şu an böyle rahat konuşabiliyorum ama bundan iki ay önce olsa ben böyle konuşamazdım. Çok ağır bir sürecin içerisinden geçtim. 35 yaşıma kadar terapi düşmanıydım. 'Asla terapi almam. Çünkü ben çok güçlüyüm' diyordum. Ama bizimki çok yoğun acıların, geçmişin, çocukluğun içinden çıkma bir hikâyeydi. Kapatılan şeyin birden patlaması gibi bir durumdu. Evet terapinin çok büyük bir yardımı oldu bana."

Sözlerine devam eden Dianzenza, yaşadığı o karanlık dönemi ve kırılma noktasını ise şu ifadelerle aktardı:

"Bu durumdan çıkabilmek sadece terapiyle olabilecek bir şey değildi. Ben çünkü bir ara kendimi resmen pasif intihara sürüklemiştim. Aklım açıldıktan o perde kalktı."

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

"O GECE KARNIMDA İNANILMAZ BİR AĞRI VARDI"

Ruh halinin değiştiği ve eşine dönme ihtiyacı hissettiği anı unutamadığını dile getiren Dianzenza, o geceyi şu sözlerle paylaştı:

"Hiç unutmuyorum o geceyi. Bir gece inanılmaz bir ağrı vardı karnımda. Saatlerce uyuyamadım. Sabah uyandığımda bambaşka bir Efecan'dım. Acil şekilde Duygu'ya sarılma ihtiyacı hissettim. Ben o ruh halinden kurtulduysam sevgi, tevekkül ve inanç sayesindedir."

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

"ÖZÜNE DÖNEN BİR EFECAN VAR ARTIK"

Duygu Çavdar ise barışma sonrası eşinde gözlemlediği değişimi ve kızları Anka'nın doğumuyla başlayan süreci şu cümlelerle dile getirdi:

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

"Özüne dönen bir Efecan var. O özündeki iyiliği, huzuru, dinginliği akıtan bir Efecan... Çok daha olgun... Onun kopuş noktası kesinlikle Anka olduktan sonra başladı. Erkekler baba olduktan sonra kendi çocukluk travmaları ortaya çıkarmış. O süreçte mental anlamda Efecan'ı kaybetmeye başladık. Şu anda ise tamamen olgunluk, dinginlik, öfkeyi daha çözmüş bir Efecan var. Bu da ilişkiye direkt yansıyor."

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

NELER OLMUŞTU?

Survivor 2025'in ardından Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda'nın gizli bir aşk yaşadığı konuşulmaya başlanmıştı. Haberlerin ardından ise Duygu Dianzenza eşi ile fotoğraflarını kaldırmış ardından ise ikili boşanmıştı.

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

İDDİALARI YALANLAMIŞTI!
Yağmur Banda ise Efecan Dianzenza ile hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlamış ve "''Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsızca maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum" demişti.

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

Efecan ile Yağmur Banda'nın iddiaları kabul etmemesine karşın aşkları birlikte yakalandıkları o karelerle belgelenmişti.

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

Bir süredir tatilde olan Yağmur Banda sosyal medya hesabından Tayland'da fotoğraflar paylaşmıştı.

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

İKİLİ BÖYLE YAKALANDI!
Her ne kadar aralarında bir şey olmadığını söyleyip aşk iddialarını yalanlasalar da ikili kameralara böyle yakalanmıştı.

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

Çift birlikteliklerini ne kadar gizlemeye çalışsa da kameralardan kaçmayı başaramamıştı.

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

"ÇOK PİŞMANIM" DİYEREK PAYLAŞMIŞTI
Tüm bunların ardından pişmanlığını dile getiren Efecan, "İçimde çok büyük bir yıkım, çok büyük bir pişmanlık yaşıyorum. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Canımdan çok sevdiğim kadını ve 16 yıllık ailemi dağıttım, kırdım" demişti.

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

Efecan sözlerine şöyle devam etmişti: "Eylülün başından beri ailemi kazanmak için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Ben Duygu gibi bir kadını yeryüzünde hiç görmedim. Çocuğumun annesi diye söylemiyorum. O benim her şeyim.

İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: Bizim temelimiz çok sağlam

En başta Duygu'dan, ailemden, ailesinden, dostlarımızdan, bizi seven herkesten özür diliyorum. Benim tek varlığım ailem. Onları geri kazanmak içim mücadele edeceğim. "

Haber Girişi Gözde Nur - Editör