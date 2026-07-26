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İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: “Bizim temelimiz çok sağlam”
İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: “Bizim temelimiz çok sağlam”
Survivor sürecindeki ihanet iddiaları ve tek celselik boşanmayla magazin gündemini sallayan Efecan Dianzenza ile Duygu Çavdar, fırtınalı günleri geride bıraktı. Aylar süren ayrılık ve Efecan'ın pişmanlık dolu paylaşımlarının ardından ilişkilerine yeniden şans veren ünlü çift, son olarak katıldıkları röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 26.07.2026 08:48
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 08:55