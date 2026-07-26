İhanetten sonra yeniden barışmışlardı! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar’dan dikkat çeken açıklama: “Bizim temelimiz çok sağlam”

"35 YAŞIMA KADAR TERAPİ DÜŞMANIYDIM"

Yaşadığı ruhsal çöküşü ve ardından gelen değişim sürecini Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya içtenlikle anlatan Efecan Dianzenza, bir dönem ciddi sıkıntılar geçirdiğini ve terapinin kendisine çok büyük desteği olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben artık sosyal medyada sadece yazım yanlışlarına sinir oluyorum. Onun haricinde söylenen hiçbir söze takılmıyorum. Biz kendi iç dünyamızda ne yaşadığımızı iyi biliyoruz. Bunu şu an böyle rahat konuşabiliyorum ama bundan iki ay önce olsa ben böyle konuşamazdım. Çok ağır bir sürecin içerisinden geçtim. 35 yaşıma kadar terapi düşmanıydım. 'Asla terapi almam. Çünkü ben çok güçlüyüm' diyordum. Ama bizimki çok yoğun acıların, geçmişin, çocukluğun içinden çıkma bir hikâyeydi. Kapatılan şeyin birden patlaması gibi bir durumdu. Evet terapinin çok büyük bir yardımı oldu bana."

Sözlerine devam eden Dianzenza, yaşadığı o karanlık dönemi ve kırılma noktasını ise şu ifadelerle aktardı:

"Bu durumdan çıkabilmek sadece terapiyle olabilecek bir şey değildi. Ben çünkü bir ara kendimi resmen pasif intihara sürüklemiştim. Aklım açıldıktan o perde kalktı."