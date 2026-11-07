Trend
Galeri
Trend Magazin
İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez'in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar
İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez'in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, lüks yaşamıyla bir kez daha magazin dünyasının odak noktası haline geldi. Rodriguez, son model lüks otomobilini malikanesinin kapısında teslim aldı. O anları takipçileriyle paylaşan ünlü ismin devasa aracı dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 07.11.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 13:40