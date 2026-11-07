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İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez'in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, lüks yaşamıyla bir kez daha magazin dünyasının odak noktası haline geldi. Rodriguez, son model lüks otomobilini malikanesinin kapısında teslim aldı. O anları takipçileriyle paylaşan ünlü ismin devasa aracı dikkat çekti.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 07.11.2026 13:33 Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 13:40
İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

Futbol dünyasının zirvesindeki isimlerden Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, ihtişamlı tercihlerine bir yenisini daha ekledi.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

Sosyal medya hesaplarında yaptığı milyonlarca etkileşim alan paylaşımlarına bu kez garajına eklediği devasa servet değerindeki yeni aracıyla devam eden Rodriguez, lüks tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

EVİNİN ÖNÜNDE TESLİMAT

Georgina Rodriguez'in büyük bir merakla beklediği lüks otomobili, çiftin yaşadığı evin önüne özel bir araçla getirildi.

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İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

İŞTE O ANLAR!

Heyecanını ve mutluluğunu gizleyemeyen Georgina Rodriguez, devasa aracın kapısına kadar gelerek teslimat anını bizzat takip etti.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

Lüks aracın ihtişamlı tasarımı ve görkemli teslimat töreni, kısa süre içinde dünya magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

Ünlü isim, takipçileriyle 'Georgina' yazılı özel plakayı da paylaşmayı ihmal etmedi.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

Çiftin otomobil koleksiyonuna eklenen bu son model parça, lüks sınırlarını bir kez daha zorladı.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

100 MİLYON DOLARLIK KISKANÇLIK KRİZİ İDDİASI!

Futbol sahalarındaki rekorlarının yanı sıra lüks yaşam tarzıyla da her adımı olay olan Cristiano Ronaldo, adından daha önce de bir iddiayla söz ettirmişti.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

İddialara göre, yıldız futbolcunun evliliğinde gökyüzünde başlayan bir kıskançlık krizi, milyar dolarlık bir finansal kaosa dönüştü.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

RONALDO KADIN PİLOTU KOVDU!

Edinilen bilgilere göre Georgina Rodriguez, Portekizli futbolcu ile özel jetin kokpitini emanet ettiği başarılı kadın pilot Sophia Vance arasındaki samimiyetin dozundan rahatsız olarak eşine sert bir tavır koydu.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

Kadın pilotun derhal işten çıkarılmasını talep eden Rodriguez'in bu isteği karşısında geri adım atan Ronaldo, Vance'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

Haksız fesih gerekçesiyle sözleşmedeki özel maddeleri devreye sokan Vance'i apar topar gönderebilmek için Ronaldo'nun tam 100 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldığı ileri sürüldü.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

İKİ CEPHEDEN DE SESSİZLİK HAKİM

Kısa sürede sosyal medyanın ve dünya basınının en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelen dudak uçuklatan tazminat iddiası henüz resmi olarak doğrulanmadı.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

2016 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir lüks mağazada yolları kesişen futbol dünyasının efsane ismi Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, yaklaşık 10 yıldır magazin dünyasının en imrenilen çiftleri arasında gösteriliyor.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

İlk kez 2017 yılının başında bir ödül töreninde birlikte boy göstererek ilişkilerini resmileştiren çift, geçen yıllar içinde kurdukları kalabalık aile ve güçlü bağlarla sık sık gündeme gelmişti.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!

İkiliden Georgina Rodriguez bir süredir maruz kaldığı eleştiri oklarına karşı sessizliğini bozmasıyla gündemde yerini almıştı. Son dönemde vücuduyla ilgili eleştiri yapan insanlara sosyal medya hesabından cevap veren Rodriguez, "Tüm kadınların vücudu gibi benim vücudum da değişecek. Ve umarım uzun yıllar boyunca değişmeye devam eder, çünkü bu hâlâ yaşıyorum demek olacaktır.' dedi. Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo da Georgina Rodriguez'e yorum yaparak destek olmuştu.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

Yaş almanın ve değişimin doğallığına vurgu yapan Rodriguez, "Tüm kadınların vücudu gibi benim vücudum da değişecek. Ve umarım uzun yıllar boyunca değişmeye devam eder, çünkü bu hâlâ yaşıyorum demek olacaktır" demişti.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

Sözlerine devam eden Rodriguez, ''6 harika çocuğun annesiyim; bunların 3'ü bir gün harika birer kadın olacak kız çocukları. Bir baba ve erkek olarak aktardığı değerlerle gurur duyduğum Cristiano ile birlikte onlara öğretmek istediğim tek bir şey varsa, o da bir insanın değerinin asla fiziksel görünüşüne veya yabancıların fikirlerine bağlı olamayacağıdır. Onlara her gün vermeye çalıştığım bu küçük pozitif psikoloji dozu, bu kadar illüzyonla dolu bir dünyada kendi yolumu bulmaya devam etmeme de yardımcı oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

ANTONELA ROCCUZZO'DAN DESTEK!

Rodriguez'in bu farkındalık yaratan paylaşımı kullanıcılar tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, en dikkat çekici destek Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo'dan gelmişti. Roccuzzo, Rodriguez'in paylaşımının altına bıraktığı destek yorumuyla kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sergilemişti.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Georgina Rodriguez, çocukların odasını yeniden dekore ettirdiklerini takipçileriyle paylaşmıştı.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

Ancak Rodriguez'in büyük bir heyecanla paylaştığı yeni oda tasarımı, takipçilerini ikiye bölmüştü. Çiftin milyon dolarlık lüks yaşamına alışkın olan bazı kullanıcılar tasarımı son derece "sade ve basit" bularak eleştirirken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş bir tartışma başlatmıştı.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin evleri...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kütük evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal yapısı ve zarif dekorasyonuyla öne çıkan yaşam alanı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, ilk kez 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin setinde tanıştı. Aynı projede başlayan dostlukları, zamanla yerini güçlü ve kalıcı bir ilişkiye bıraktı.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

İlişkilerinin kısa süre içinde ciddileşmesiyle birlikte ünlü çift, evlilik yolunda önemli bir adım atmaya karar verdi.

İhtişamlı hayatıyla dikkat çekti! Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodriguez’in yeni lüks aracı ayağına geldi: İşte o anlar

Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tatlıtuğ ailesinin birlikte yaşadığı ev ise estetik detayları, modern tasarımı ve zarif atmosferiyle kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine topladı.