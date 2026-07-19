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İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum'u fena salladı...
İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum'u fena salladı...
Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncu Pelin Karahan, sahilde kameralara yansıdı. Düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle formunu koruyan iki çocuk annesi ünlü oyuncunun belirgin karın kasları plajda tüm bakışları üzerinde topladı.
Giriş Tarihi: 19.07.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 13:36