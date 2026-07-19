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İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum'u fena salladı...

Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncu Pelin Karahan, sahilde kameralara yansıdı. Düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle formunu koruyan iki çocuk annesi ünlü oyuncunun belirgin karın kasları plajda tüm bakışları üzerinde topladı.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 13:33 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 13:36
İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Ekranların samimi ve sevilen yüzü Pelin Karahan, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu yine Bodrum'da aldı.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Her yaz olduğu gibi bu sene de tatil tercihini Ege'den yana kullanan güzel oyuncu, fit görüntüsüyle sahilde adeta ezber bozdu.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Önceki gün konakladığı evin iskelesinde objektiflere yansıyan Karahan, gün boyu yakın arkadaş grubuyla keyifli bir sohbetin içindeydi.

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İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Şezlongunda dostlarıyla hasret gideren ve neşeli halleriyle dikkat çeken 41 yaşındaki oyuncu, Bodrum'un bunaltıcı sıcağına daha fazla dayanamayarak kendini serin sulara bıraktı.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Ege denizinin tadını doyasıya çıkaran iki çocuk annesi ünlü ismin düzenli sporunun meyvesi olan karın kasları ise kameralardan kaçmadı.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

TATİL FİZİĞİYLE GÖZ DOLDURAN DİĞER İSİM ÜNLÜ ŞARKICI ELİF BUSE DOĞAN OLMUŞTU!

"Samsak Döveci" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Elif Buse Doğan, son dönemde çıkardığı projelerle ve yoğun konser takvimiyle müzik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Popülerliğini koruyan ve kendine has tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, yoğun geçen sezonun ardından şimdilerde dinlenme sürecine girdi.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Yorgunluk atmak için tatil sezonunu açan Doğan, soluğu Muğla Göcek'te aldı. Hamam Koyu'nda demirli bir teknede sakinliğin tadını çıkaran, gün boyu güneşlenip kitap okuyan şarkıcı, sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Tekneden denize atladığı anlar objektiflere yansıyan Elif Buse Doğan'ın bu görüntüleri, akıllara daha önce verdiği bir röportajı getirdi.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Ünlü şarkıcı, basının tatil fotoğrafları hakkındaki soruları üzerine, "Bikini giyiyorum ama kimse çekemedi. Beni yakalayamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Göcek koylarında rahat tavırlarıyla dikkat çeken Doğan, bu kez kameralardan kaçamadı.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Güçlü sesi ve duru güzelliğiyle adından söz ettiren Elif Buse Doğan, geçtiğimiz aylarda aşk hayatıyla gündeme gelmişti. Bir süredir kalbinin boş olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, samimi açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Gönlünü çalacak erkekte aradığı özellikleri tek tek sıralayan Doğan, nasıl birine aşık olacağını da ilk kez anlatmıştı. Elif Buse Doğan, "Hayatımda artık beni yoran değil, büyüten ilişkiler istiyorum. Sessizliği bile huzur olan insanlara ihtiyaç var" diyerek gönlünü çalacak kişide aradığı özellikleri söylemişti.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"

Oyuncu Burcu Özberk de geçen günlerde özel hayat açıklamasıyla adından söz ettirmişti.

'Güneşin Kızları', 'Afilli Aşk', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Şahane Damat' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

"KALBİM SEVMEYE DE SEVİLMEYE DE HER ZAMAN AÇIK"

Kariyerindeki başarısına rağmen özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, kısa süre önce yaptığı, "Benim romantik bir ilişkim olsa öyle gizli saklı bir şey yapmam. Kalbim sevmeye de sevilmeye de her zaman açık" sözleriyle yeni bir aşka yeşil ışık yakmıştı.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Özberk, katıldığı bir YouTube programında aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, hayatındaki insanlara karşı bazen aniden mesafe koyabildiğini ifade ederek, karşı taraftan beklediği ilgiyi göremediğinde ilişkisini ya da arkadaşlığını sürdürmekte zorlandığını dile getirmişti.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

"KARŞI TARAFTAN İLGİ GÖRMÜYORSAM SEVMEYE BAŞLAYAMIYORUM"

Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Özberk, duygularını da açıkça söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Birini sevmeyi, onunla ilgilenmeyi seviyorum. Karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum ve tekrar sevmeye başlayamıyorum."

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"

Burcu Özberk ayrıca, "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" sözleriyle de gündeme damga vurmuştu.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Peki, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Özberk'in aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? Başarılı oyuncunun Eskişehirli olduğu da hayranlarını şaşırtan detaylar arasında yer alıyor.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN MEMLEKETLERİ...

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Süt Kardeşler, yayınlandığı her dönemde izleyiciden büyük ilgi gördü ve yıllar geçse de popülerliğini korudu.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Ertem Eğilmez'in, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı romanından sinemaya uyarladığı filmde, Ramazan ile Şaban'ın başlarından geçen eğlenceli olaylar konu ediliyordu.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Filmde öne çıkan ve izleyicinin ilgisini çeken karakterlerden biri de Yasemin oldu.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterine gönül veren Yasemin'i, merhum oyuncu Yasemin Esmergül canlandırmıştı.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

PEKİ ASLEN NERELİ?
Yasemin Esmergül, koyu ten rengi nedeniyle uzun yıllar Afro-Türk sanılsa da, gerçekte İzmir doğumlu olduğu ortaya çıktı.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Usta oyuncu, 19 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da 88 yaşındayken hayata veda etti.

İki çocuk annesi Pelin Karahan fiziğiyle düşman çatlattı! Karın kaslarıyla Bodrum’u fena salladı...

Yeşilçam'ın "Siyah İncisi" Yasemin Esmergül'ün kökeni konuşulurken, şimdi gözler Türk rock müziğinin yıldız ismi Teoman'a çevrildi.