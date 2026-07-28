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İki kez ölümden dönmüştü! Aslı Bekiroğlu ameliyat oldu, hastane odasından paylaştı: Yetmedi mi!
İki kez ölümden dönmüştü! Aslı Bekiroğlu ameliyat oldu, hastane odasından paylaştı: Yetmedi mi!
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, doktorun yanlış teşhisi yüzünden yedi kez ameliyat olmuştu. Aslı Bekiroğlu, bugün sekizinci kez ameliyat oldu. Ünlü oyuncu, hastane odasından bir paylaşım yaparak hayranlarını son sağlık durumuyla ilgili bilgilendirdi. İşte o dikkat çeken paylaşım!
Giriş Tarihi: 28.07.2026 22:49
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 23:23