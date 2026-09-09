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İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…
İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…
2023 yılında kızı Arzu Alara'yı kucağına alan Nazlı Sabancı, ikinci bebeğinin doğumuyla yeniden anne olma heyecanı yaşadı. Erkek bebeğinin dünyaya gelişinin ardından sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunan ünlü ismin, doğum sonrası formunu koruduğu görülen fit hali dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 09:36