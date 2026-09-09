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İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…  

2023 yılında kızı Arzu Alara'yı kucağına alan Nazlı Sabancı, ikinci bebeğinin doğumuyla yeniden anne olma heyecanı yaşadı. Erkek bebeğinin dünyaya gelişinin ardından sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunan ünlü ismin, doğum sonrası formunu koruduğu görülen fit hali dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 09:36
İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…
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Ekim 2021'de gerçekleşen görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, cemiyet hayatının en çok konuşulan çiftleri arasında yer aldı.

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

İLK BEBEK HEYECANI: ARZU ALARA
Evliliklerini gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde sürdüren çift, 2023 yılında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı, dünyaya gelen kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını yaşatmak amacıyla "Arzu Alara" ismini verdi.

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

Kızlarının doğumuyla mutluluklarını katlayan çiftten çok geçmeden müjdeli haber gelmişti. Ailenin yeniden büyüyeceğini Günaydın yazarı Bülent Cankurt kaleme aldığı haberle duyurmuştu.

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

OĞULLARI DOĞDU!

Doğumun ardından ikinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

Nazlı ve Hacı Sabancı, ilk çocuklarında olduğu gibi ikinci bebeklerinde de aile büyüğünün adını tercih ederek oğullarına dede Ömer Sabancı'nın ismini vermişti.

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

Oğlu Ömer'i 23 Ağustos'ta kucağına alan çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Kareye "Doğum sonrası 10. gün" notunu düşen ünlü isim, kısa sürede formuna kavuşan fit haliyle dikkatleri üzerine çekti.

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

Nazlı Sabancı geçen günlerde de duygusal bi paylaşım yapıştı. Karnı burnunda pozunu yayınlayan Sabancı, "Ömer'e kavuşmadan tam birkaç saat önce" notunu düşerek duygusal anlar yaşatmıştı.

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

İkinci çocuğunu dünyaya getirmişti! Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın fit hali dikkat çekti…

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ