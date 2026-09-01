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İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı'dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...
İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı'dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...
İş insanı Hacı Sabancı ile mutlu evliliğinden kızları Arzu Alara'yı kucağına alan Nazlı Sabancı, bu kez oğulları Ömer'i dünyaya getirdi. Ünlü isim, doğumhaneye girmeden saatler önce çekilen özel fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 09:34
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 09:37