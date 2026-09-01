Trend Galeri Trend Magazin İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı'dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı'dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

İş insanı Hacı Sabancı ile mutlu evliliğinden kızları Arzu Alara'yı kucağına alan Nazlı Sabancı, bu kez oğulları Ömer'i dünyaya getirdi. Ünlü isim, doğumhaneye girmeden saatler önce çekilen özel fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Giriş Tarihi: 01.09.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 09:37
İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...


Ekim 2021'de gerçekleşen görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, cemiyet hayatının en çok konuşulan çiftleri arasında yer aldı.

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

İLK BEBEK HEYECANI: ARZU ALARA
Evliliklerini gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde sürdüren çift, 2023 yılında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı, dünyaya gelen kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını yaşatmak amacıyla "Arzu Alara" ismini verdi.

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

Kızlarının doğumuyla mutluluklarını katlayan çiftten çok geçmeden müjdeli haber gelmişti. Ailenin yeniden büyüyeceğini Günaydın yazarı Bülent Cankurt kaleme aldığı haberle duyurmuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

OĞULLARI DOĞDU!

Doğumun ardından ikinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

Nazlı ve Hacı Sabancı, ilk çocuklarında olduğu gibi ikinci bebeklerinde de aile büyüğünün adını tercih ederek oğullarına dede Ömer Sabancı'nın ismini vermişti.

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

Taze anne Nazlı Sabancı, oğlu Ömer'i kucağına almadan hemen önce çekilen karesini takipçileriyle paylaştı. Karnı burnunda pozunu yayınlayan Sabancı, "Ömer'e kavuşmadan tam birkaç saat önce" notunu düşerek duygusal anlar yaşattı.

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı’dan özel kare! Bebeğini kucağına almadan saatler önce çekilmiş...

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO