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İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...
İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...
Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, kendisine tıpatıp benzeyen ikiz kardeşi Deniz Küçükköse Çiftçi ile İstanbul Boğazı'nda tura çıktı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o anlar, takipçilerin ilgisini topladı.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 10:04