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İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, kendisine tıpatıp benzeyen ikiz kardeşi Deniz Küçükköse Çiftçi ile İstanbul Boğazı'nda tura çıktı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o anlar, takipçilerin ilgisini topladı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.08.2026 10:01 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 10:04
İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Televizyon ekranlarında yer aldığı projelerde gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgiyle takip ediliyor. Deniz Yıldızı dizisiyle adım attığı oyunculuk yolculuğunda Kara Sevda, Rüya ve Zemheri gibi yapımlardaki rolleriyle adından sıkça söz ettiren başarılı isim, projeleri kadar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

38 yaşındaki ünlü oyuncunun takipçilerinin radarına girdiği konulardan biri ise özel hayatı ve kendisine adeta ayna kadar benzeyen ikiz kardeşi Deniz Küçükköse Çiftçi. İkizlerin benzerliği, her paylaşımda sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başarıyor.

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Son dönemde ekranlardan uzak olsa da sosyal medyadaki aktifliğiyle adından söz ettiren Hazal Filiz Küçükköse, ikiz kardeşiyle bir araya geldiği anları yine takipçilerinin beğenisine sundu. İkili, öncelikle birlikte keyifli bir yemek yedi, ardından da İstanbul Boğazı'nda tura çıktı.

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İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Boğaz turu boyunca kardeşiyle bol bol objektif karşısına geçen güzel oyuncu, geçirdikleri eğlenceli anları paylaştı.

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Paylaştığı karelere "Benim canım, diğer yarım" notunu düşen Küçükköse'nin bu gönderisi, takipçilerinden büyük ilgi görerek kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Fahriye Evcen'in kız kardeşleri

Neşe, Ayşen ve Demet

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Sinem Kobal- Kerem Kobal

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Meryem Uzerli ve kardeşi Canan Uzerli

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Hafsanur Sancaktutan ve ablası

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Serhat Özcan - Reha Özcan

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Naz Elmas-Açelya Elmas

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Hadise

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu

İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu