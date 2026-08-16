İkiziyle yan yana geldi, sosyal medya yine aynı detayı konuştu! Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den yeni kareler...

Televizyon ekranlarında yer aldığı projelerde gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgiyle takip ediliyor. Deniz Yıldızı dizisiyle adım attığı oyunculuk yolculuğunda Kara Sevda, Rüya ve Zemheri gibi yapımlardaki rolleriyle adından sıkça söz ettiren başarılı isim, projeleri kadar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.