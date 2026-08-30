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İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!
İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!
Aşkları dolu dizgin devam eden İlayda Alişan ile Oğulcan Engin çifti sosyal medyayı salladı! Güzel oyuncu, sevgilisi Oğulcan Engin'in yeni yaşını herkesin gözü önünde kutladı. Yayınladığı karelerle aşkını haykıran Alişan'ın o paylaşımına beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 11:55