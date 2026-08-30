Trend Galeri Trend Magazin İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

Aşkları dolu dizgin devam eden İlayda Alişan ile Oğulcan Engin çifti sosyal medyayı salladı! Güzel oyuncu, sevgilisi Oğulcan Engin'in yeni yaşını herkesin gözü önünde kutladı. Yayınladığı karelerle aşkını haykıran Alişan'ın o paylaşımına beğeni yağdı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 30.08.2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 11:55
İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

Son dönemin en popüler çiftleri arasında gösterilen İlayda Alişan ile Oğulcan Engin aşkı dolu dizgin devam ederken, ikiliden gelen son paylaşım magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Takipçilerinin merakla takip ettiği ünlü çift, bu kez çok özel bir detayla adından söz ettirdi.

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

Oyuncu İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin'in yeni yaşını kutlamak için sosyal medya hesabından samimi bir paylaşım yaptı.

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

Fotoğraflardaki neşeli ve samimi halleriyle dikkat çeken ikiliden Alişan'ın, paylaşımına düştüğü "İyi ki doğdun aşkım" notu ise kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden çiftin romantik kareleri sosyal medyayı sallarken, hayranları tebrik yorumları yağdırdı.

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

36 YAŞINA GİRDİ

Sanatçı Seda Sayan da eski futbolcu Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in 36. yaş gününü kutladı.

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

Instagram'da 3,4 milyon takipçisi bulunan Sayan, oğlunun doğum gününe özel duygusal bir paylaşım yaptı.

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

Oğluyla birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, paylaşımına "Canım oğlum, iyi ki benim oğlumsun" notunu düştü. Sayan'ın bu anlamlı paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ