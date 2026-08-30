İlayda Alişan’dan sevgilisi Oğulcan Engin’e duygu dolu doğum günü jesti... Hayranları yorum yağmuruna tuttu!

Son dönemin en popüler çiftleri arasında gösterilen İlayda Alişan ile Oğulcan Engin aşkı dolu dizgin devam ederken, ikiliden gelen son paylaşım magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Takipçilerinin merakla takip ettiği ünlü çift, bu kez çok özel bir detayla adından söz ettirdi.