"İlişki içinde çok paspas oldum" demişti! Tuba Ünsal sevgililer günü öncesi içini döktü! "Aklımı kaybetmemek için..."

Geçmişte yaşadığı ilişkilerle ilgili yaptığı 'paspas oldum' çıkışıyla hafızalara kazınan Tuba Ünsal, 14 Şubat öncesi magazin gündemine bomba gibi düşen bir açıklamaya imza attı. Özel günlere olan bakış açısını samimi bir dille anlatan ünlü oyuncu, aşk ve sevgi üzerine kurduğu cümlelerle herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 06.02.2026 10:44 Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 10:46
Daha önce 3 evlilik geçiren 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Tuba Ünsal, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda herkesi şaşırtan açıklamalara imza atmıştı.

AŞK HAYATINA DAİR SAMİMİ İTİRAFLAR YAPMIŞTI!

Ünlü oyuncu, aşk hayatıyla ilgili yaşadıklarını samimi bir dille izleyicilere anlatmıştı.

"İLİŞKİNİN İÇİNDE ÇOK PASPAS OLDUM"

Yaşadığı ilişkilerde kendisinden çok şey verdiğini açıklayan Ünsal, "İlişkinin içinde çok paspas oldum. Evde yemek de yapayım, çocuklara da bakayım derken böyle bir gün çöktüm. Aşk değil bu" ifadelerini kullanmıştı.

"AKLIMI KAYBETMEMEK İÇİN..."

Etiler'de bir spor salonuna girerken görüntülenen ünlü oyuncu Habertürk mikrofonlarına konuştu. Spora girmeden önce soruları cevaplayan Ünsal, "Her gün buradayım, hem ofis gibi kullanıyorum hem de spor yapıyorum. Aklımı kaybetmemek için yapılacak en güzel şey spor yapmak" açıklamasını yaptı.

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, aynı zamanda 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında da konuştu.

"ÖZEL GÜNLERİ SEVİYORUM"

Özel günleri sevdiğinden bahseden Ünsal, "Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günleri seviyorum. 365 gün içinde birbirimize sevdiğimizi söylemenin en anlamlı günleri. Birbirimizi sevdiğimizi her zaman söyleyelim" dedi.

ALDIĞI YENİ KARARLA GÜNDEME GELMİŞTİ!

Tuba Ünsal'ın geçtiğimiz günlerde aldığı yeni bir kararla da gündeme gelmişti.

Bir süre önce adada ikinci kez ev sahibi olan Ünsal, ilk aldığı villasını satışa çıkarma kararı almıştı. Yaklaşık üç yıl önce Bali'ye giden ve uzun süre burada kalan ünlü oyuncu, adaya duyduğu hayranlık sonrası ilk evini satın almıştı.

Son olarak kendine bir ev daha alan Ünsal, Canngu'da yer alan tropikal villasını ise mobilyalarıyla birlikte elden çıkarmaya hazırlandığını belirtmişti.

"İKİ VİLLAYI YÖNETEMEM"

İki villayı aynı anda yönetmenin zor olduğunu dile getiren Tuba Ünsal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İki villayı yönetemem. Gidemiyorum da zaten, durmasına gerek yok. Sakin bir sokakta. Bali'nin en meşhur yoga stüdyosunun hemen yanında. Fransız lisesine 8 dakika. Zaten alma amacım; çocuklarımı orada okutmaktı" ifadelerini kullanmıştı.

AŞK HAYATIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ!

Ünlü oyuncu ve sunucu Tuba Ünsal, bir süredir üzerinde çalıştığı "Kırık Kalpler Atölyesi" adlı duygusal iyileşme programıyla gündeme gelmişti.

Özel yaşamıyla da sık sık merak edilen Ünsal, geçtiğimiz aylarda kendisinden 11 yaş küçük yeni sevgilisi Emir Ulusoy'la aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulmuştu.

Uzun süredir özel hayatıyla gündemde olan Tuba Ünsal, sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. Ünlü oyuncu, kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Emir Ulusoy ile birlikte görüntülenmişti. Kameralara yansıyan karelerde, çiftin adeta birbirine aşık olduğu dikkatlerden kaçmamıştı.

Özellikle Tuba Ünsal'ın sevgilisine bakarkenki hayran ve sıcak bakışları sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. İkili, birlikte yürürken sergiledikleri samimi tavırlarla beğeni toplamıştı. Sosyal medya kullanıcıları, bu karelere kısa sürede yoğun yorum ve beğeni bırakmıştı.

Tuba Ünsal'ın özel hayatındaki mutluluk, takipçileri tarafından "gerçek aşkın göstergesi" olarak yorumlanmıştı. Özel hayatını nadiren paylaşan Ünsal'ın bu görüntüleri, hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılanmışı. Görüntüler, aşkın yaşı olmadığını bir kez daha kanıtlamış ve çiftin uyumu sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İLK KEZ EL ELE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ!

33 yaşındaki Ulusoy'la bir davete katılan Ünsal, etkinlikte ilk kez el ele görüntülenmişti. İkilinin samimi halleri sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırmıştı.

Tuba Ünsal'ın daha önce Murat Pilevneli ile yaptığı evlilikten bir kızı, gazeteci Mirgün Cabas'la evliliğinden ise bir oğlu bulunuyor.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA TARIM GİRİŞİMİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ!

Tuba Ünsal, Çanakkale'de aldığı tarlalarda tarım yapmaya başlamasıyla da gündeme gelmişti. Evinin bahçesine de küçük bir tarla kuran oyuncu, "Temiz gıda lüks değil, bir hak" diyerek kendi yiyeceğini üretmeye başlamıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre tarıma merak saran ve bu süreci bilinçli yürütmek isteyen Tuba Ünsal, "Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği" eğitiminin ilk modülünü tamamladığını söylemişti.

Tarıma olan ilgisini böylece bir adım öteye taşıyan oyuncu, Ayvacık'ta biri 26, diğeri 9.5 dönüm olmak üzere iki arazi satın alarak sürdürülebilir tarım projelerine başlamıştı.

KIZIYLA OLAN İLİŞKİSİ DE HAYRAN BIRAKIYOR!

Öte yandan geçen günlerde görüntülenen Tuba Ünsal ve kızının uyumlu tarzları ve zarafeti de dikkatlerden kaçmamıştı. Ünsal'ın 14 yaşındaki kızı Sare ile olan benzerliği ise görenleri şaşırtmıştı.

Ünsal'ın güzeller güzeli kızını görenler ise "Annesinin kopyası" yorumlarını yapmıştı.

