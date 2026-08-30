İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

Bir süredir devam eden birliktelikleriyle magazin gündeminden düşmeyen Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız çifti, ilişkilerini bir adım ileriye taşıdı. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen ünlü çift, mutlu beraberliklerini resmiyete dökme kararı alarak evlilik yolunda ilk adımı attı. İkili, aile arasında düzenlenen özel bir törenle nişanlandıklarını duyurdu.