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İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...
İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...
Uzun süredir birlikte olan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. Sosyal medyadan nişan karelerini paylaşan çifte, ünlü dostlarından ve hayranlarından tebrik mesajları yağdı.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 08:41
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 08:48