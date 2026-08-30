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İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

Uzun süredir birlikte olan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. Sosyal medyadan nişan karelerini paylaşan çifte, ünlü dostlarından ve hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 30.08.2026 08:41 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 08:48
İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

Ekranların sevilen ismi Sıla Türkoğlu ile bir süredir birliktelik yaşayan Ata Ayyıldız, magazin dünyasının ilgiyle takip edilen çiftleri arasında yer alıyor.

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

Bir süredir devam eden birliktelikleriyle magazin gündeminden düşmeyen Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız çifti, ilişkilerini bir adım ileriye taşıdı. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen ünlü çift, mutlu beraberliklerini resmiyete dökme kararı alarak evlilik yolunda ilk adımı attı. İkili, aile arasında düzenlenen özel bir törenle nişanlandıklarını duyurdu.

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

AİLE ARASINDA SADE TÖREN

Yakın aile fertlerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda yüzükleri takan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, hayatlarının bu en özel anını sosyal medyadan paylaştı.

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İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

Ailenin ve yakın dostların katıldığı törenden yansıyan renkli kareler, sosyal medyada geniş yer buldu.

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

Çiftin şıklığı ve heyecanı, yayınlanan fotoğraflarda öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

SANAT DÜNYASINDAN TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Çiftin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni toplarken, sanat ve magazin dünyasından birçok ünlü isim de tebrik mesajlarıyla bu heyecana ortak oldu.

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

Yılmaz Kunt, Eylül Tumbar, Buçe Buse Kahraman, Furkan Kızılay ve Yasemin Yazıcı gibi tanınan simalar, yayınlanan karelerin altına yaptıkları yorumlarla ikiliye mutluluk dileklerini iletti.

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

Nişan haberiyle gündeme gelen çiftin düğünü ne zaman yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

Nişan haberiyle magazin gündeminde ilk sıralara oturan ünlü oyuncunun yaşamına dair detaylar da hayranları tarafından yakın takibe alındı.

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

Kariyerindeki yükselişi ve özel hayatındaki gelişmelerle sık sık adından söz ettiren Sıla Türkoğlu'nun aslen nereli olduğu araştırılmaya başlandı. 18 Nisan 1999 doğumlu olan güzel oyuncu, İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya geldi.

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

OLGUN TOKER

MERSİN

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

BURAY

Kıbrıs

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

SİNEM KOBAL
İstanbul

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

HANDE ERÇEL

Bandırma

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

İlişkide beklenen adım geldi: Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız nişanlandı! Törenden özel karelere beğeni yağdı...

PINAR DENİZ

Adana