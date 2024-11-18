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"İlk arabam Çekmece 1989" Serdar Ortaç'tan nostaljik paylaşım

Yasadışı bahis operasyonları nedeniyle zor günler geçiren Serdar Ortaç, kapattığı sosyal medya hesaplarını yeniden açtı. Ortaç, ilk otomobilinin fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 18.11.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:37
İlk arabam Çekmece 1989 Serdar Ortaç’tan nostaljik paylaşım

Ünlü popçu Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından ilk otomobilinin fotoğrafını paylaştı.

İlk arabam Çekmece 1989 Serdar Ortaç’tan nostaljik paylaşım

"İlk arabam çekmece 1989"

Bu nostaljik pozuyla maziye götüren Ortaç, paylaşımına "İlk arabam çekmece 1989" notunu düştü.

İlk arabam Çekmece 1989 Serdar Ortaç’tan nostaljik paylaşım

68 yaşındaki usta oyuncu Ali İpin 25 yıldır birlikte olduğu Serap İpin ile evlilik yıl dönümünü kutladı.

İlk arabam Çekmece 1989 Serdar Ortaç’tan nostaljik paylaşım

Eşiyle çıktığı yemekte fotoğraf çektiren usta oyuncu sosyal medya hesabından duygularını şu sözlerle dile getirdi:

İlk arabam Çekmece 1989 Serdar Ortaç’tan nostaljik paylaşım

"23. yıl... Nice 23 yıllara bir tanem. Bu arada ilk iki yılı hesaba katmadım. Kendi çapımızda iki sevgili yıldönümümüzü kutladık"

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