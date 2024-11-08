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İlk eşi meğer Yeşilçam'ın yıldız ismiymiş...Perran Kutman hakkında şaşırtan gerçek!

Birçok projede yer alan 74 yaşındaki usta oyuncu Perran Kutman'ın ilk eşinin kim olduğunu biliyor muydunuz? Perran Kutman'ın genç yaşta kaybettiği eşi meğer Yeşilçam'ın yıldız ismiymiş.

Giriş Tarihi: 08.11.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:25
İlk eşi meğer Yeşilçam’ın yıldız ismiymiş...Perran Kutman hakkında şaşırtan gerçek!

Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Gırgıriye, Hababam Sınıfı gibi filmlerde rol alan ve Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Afet Öğretmen karakteriyle hafızalara kazınan Perran Kutman hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı.

İlk eşi meğer Yeşilçam’ın yıldız ismiymiş...Perran Kutman hakkında şaşırtan gerçek!

1980 yılında evlendiği Koral Sarıtaş ile mutlu bir evlilik sürdüren Perran Kutman'ın ilk eşinin Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu olduğunu biliyor muydunuz?

İlk eşi meğer Yeşilçam’ın yıldız ismiymiş...Perran Kutman hakkında şaşırtan gerçek!

1949 yılında Aksaray, İstanbul'da doğan sanatçı, ailesinin isteği üzerine konservatuvar okumuş, tiyatro bölümünden mezun oldu.

İlk eşi meğer Yeşilçam’ın yıldız ismiymiş...Perran Kutman hakkında şaşırtan gerçek!

Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi, Kızlar Yurdu, Canımın İçi birçok dizide de rol aldı.

İlk eşi meğer Yeşilçam’ın yıldız ismiymiş...Perran Kutman hakkında şaşırtan gerçek!

Perran Kutman ilk evliliğini ise Yeşilçam filmlerinden tanıdığımız Hüseyin Kutman ile yapmıştır.

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