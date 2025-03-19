İlker Sünneli eşi Tanyeli'ye böyle veda etti! "Seni çok özleyeceğim"

2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den acı haber geldi. Entübe edilen ünlü dansçı Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti. Tanyeli'nin ölümü, eşi ve çocuklarını serinden sarstı. İlker Sünneli, eşinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. 'SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM' Sünneli, Tanyeli ile yıllar önce çekilmiş bir videosunu paylaşarak 'Mutluluğumun sebebi aşkım. Seni çok özleyeceğim' ifadelerini kullandı. İlker Sünneli ile evlendikten sonra Avustralya'ya yerleşen Tanyeli, geçtiğimiz yıl mide ameliyatı için Türkiye'ye döndü. Tanyeli, kısa sürede eski formuna kavuştu. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran ünlü oryantale, yapılan tetkiklerin ardından pankreas kanseri teşhisi konuldu. Tanyeli uzun süren yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. 2,5 yıldır tedavi gören Tanyeli'nin hastalığı süresince en büyük destekçisi eşi İlker Sünneli olmuştu. ACI TESADÜF... Eşinin hastalık sürecinde kendisini bir an bile yalnız bırakmadığını söyleyen Tanyeli, İlker Sünneli'nin eski eşini kanserden kaybettiğini açıklamıştı. 'GİT KENDİ HAYATINI KUR DEDİM' Geçen aylarda Tanyeli; 'Bizim için çok güzel bir gün. 1.5 yıldır çok zorlu bir mücadeleden geçiyoruz. Ben ona 2 veya 3 kere de 'Git' dedim. Çünkü bu süreci yaşayan için çok zor. Hayatımda ilk defa kendimi düşünür oldum, çok hırçınlaştım, çok öfkeli anlarım oldu. Bu süreci yaşayan kadar yaşayanın yanında olmak da çok, çok ağır bir süreç. Çünkü katlanmak çok zor. Fiziksel olarak değişiyoruz ve bazen ruh hali olarak değişiklikler yaşıyoruz. ESKİ EŞİNİ DE KANSERDEN KAYBETTİ Bu süreçte birkaç kez eşime dedim ki 'Git kendine bak, kendi hayatını kur. Ben kendime katlanamıyorum başkasının bana katlanması daha zor.' Ama gitmedi, o eski eşini de kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım. ANNESİ DE PANKREAS KANSERİNDEN HAYATINI KAYBETTİ Ünlü oryantal Tanyeli'nin annesi ses ve sinema sanatçısı Dolgun Sezer de pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. ABİSİNİ DE KANSER NEDENİYLE KAYBETTİ 2023 yılının mayıs ayında pankreas kanseri nedeniyle tedavi görmeye başlayan Tanyeli, aynı yıl 29 Eylül 2023'te abisini de kanser nedeniyle kaybetti. 'NE OLUR BU İLLETE ÇARE BULSUNLAR' En büyük tesellilerinin annesinin hastalık nedeniyle çok acı çekmeden yaşamını yitirmesi olduğunu söyleyen Tanyeli, 'Doktorlara yalvarıyorum ne olur, insanların hiç beklemediği bir anda kapısını çalan bu illet hastalığa bir çare bulsunlar. Annem tedavi görüp İstanbul'dan Bodrum'a gelirken Bursa yakınlarında eşimin memleketinde yaşamını yitirdi. Ayrıca bu mübarek ayda yine mübarek Cuma gününde yaşamını yitirdi. Acımız tarifsiz ama bu günler insanın acısını biraz hafifletiyor. Annem gülümseyerek yaşama veda etti. Bugün yanımda olan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum' demişti. SON MESAJI 27 ŞUBAT'TAYDI Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, 'Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız.' notunu düşmüştü. 'ŞİKAYETLE DEĞİL, ŞÜKÜRLE' Genç yaşta ölümü herkesi yasa boğan Tanyeli, hastalığını bu sözlerle anlatmıştı: 54 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü üsüm, 'Yaşanmışlık ve tecrübenin bana öğrettiği şey şansıma odaklanmam. Hayat o kadar güzel ki. Bu rahatsızlık bile başka türlü bir hediye. 'Aaa deli mi bu kadın ne biçim düşünüyor diyorlar.' Hayır böyle görüyorum. Benim yolculuğum bu. Çılgın diyebilirler ama. Bu bir farkındalık için geldi bu da. Savaş diye bir şey yok tevekkül. Kabul ediyorum, kendisini çok iyi ağırladım ama çok yayılmasını istemedim. O da çok mucizevi bir şekilde yayılmadı. Neden olumlu bakmak, endişelerden özgünleşmek varken stres yapayım. Bu hiç bir yere götürmez. Şikayetle değil, şükürle.' demişti. TANYELİ'NİN ACILARLA DOLU HAYAT HİKAYESİ... Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1972 İzmir doğumlu olan Tanyeli'nin hayatı hep mücadeleyle geçti. Henüz iki yaşındayken anne ve babası boşandı. Tanyeli çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kaldı. Anne ve babası, teyze çocukları olan Tanyeli'nin ailesi henüz iki yaşındayken dağıldı. Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kalan Tanyeli'nin hayatla mücadelesi erken yaşlarda başladı. BAKIMSIZLIKTAN VEREM OLDU Bakımsızlıktan verem olan Tanyeli, 'Annem ile babam boşanınca bana ve kardeşlerime bakıcı bir kadın bakmış. Ancak bizleri arayan soran olmadığı gibi, para gönderen de olmadı. Kadın, biz üç kardeşi alıp, İzmir'deki Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakmış. Çok uzun süre kardeşlerimle orada kaldım. O günleri hatırlamak bile istemiyorum. Çünkü o günlere ait aklıma gelen tek şey, soğuk bir odada açım diye ağlamam. Beş yaşındayken bakımsızlıktan verem oldum. Bir sabah öksürerek uyandım ve ağzımdan kan boşalınca apar topar devlet hastanesine yatırıldım. 1.5 yıl bu hastanede kaldım. Hastalık ve hastane dönemlerine ait bildiğim tek şey hemşireye 'anne' dediğim.' demişti. BABAM AYAKLARIMDAN ASIP, DÖVERDİ Ünlü oryantal, ailesinden şiddet gördü, darbedildi... 'Hastaneden çıktıktan sonra hep dışlandım. Önce anneannemin, sonra babaannemin, teyzemin yanında kalmaya başladım. Hepsi, 'Ben bakamam' dediği için arada sürüklenip duruyordum. Bu durum babam askerden gelip yeniden evleninceye kadar böyle sürdü. Bu kez üvey anne eziyeti başladı. Üvey annem, babama kızdığı için beni ve kardeşlerimi her gün döverdi. Babam da çalışmadığı için kuru ekmeği ıslatıp, üzerine toz şeker ekip yerdik. Babam, bize resmen işkence yapardı. Kardeşlerim ve ben çok ağır şeyler yaşadık. Diyelim ki sokaktan eve biraz geç geldik. Hemen kapının eşiğine iki tane çivi çakar, başımız aşağı gelecek şekilde ayaklarımızdan iple sallandırır, tabanlarımız şişene kadar vururdu. Sonra da acı çekmemiz için tuzlu su hazırlar, ayaklarımızı bu suyun içine sokardı. Hiç unutmuyorum Rum yalısında oturuyoruz, bu yalının da kileri vardı. İçeride dana burnu dediğimiz böcekler gezerdi. Bizleri sabaha kadar orada bırakırdı. Yine bir gün attığı dayaktan burnum kırıldı. Bir gün de 12, 13 yaşındayım. Makarna yaptım. Makarna iyi pişmediği için, babam tencereyi başımdan aşağı geçirmişti. Her tarafım yanık içindeydi. O halimle bile dayak yiyordum.' ÇOCUK YAŞTA EVLENDİ Yıllar geçti ama Tanyeli'nin acı kaderi değişmedi. İlk evliliğini henüz 14 yaşındayken Yusuf Uğur Sadıkoğlu'yla yaptı. 15 yaşındayken oğlu Taylan'ı dünyaya getirdi. Maddi zorluklar yaşayan Tanyeli, çalışma hayatına atıldı. '15 yaşında İzmir Alsancak'ta bir mağazada çalışıyordum. Gecekonduda oturuyorduk. Tuvaleti bile dışarıdaydı. Oğluma mama almak zorundaydım. Anneannem bakardı Taylan'a, ben de gündüz çalışmaya giderdim. Teyzem de İzmir'de bu camiaya kostüm diken biriydi o bana, 'anneni herkes tanıyor git dans et' dedi. Burası gündüz kadın matinesiydi. Orada dans ettim' Tanyeli'nin küçük yaşta yaptığı evliliği uzun sürmedi 19 ayın sonunda Sadıkoğlu ile yollarını ayırdı. İZMİR'DEN İSTANBUL'A UZANAN BİR YOL Dansıyla dikkatleri üzerine çeken oryantal, İzmir'den İstanbul'a geldi ve asıl yükselişi burada başladı; 'İstanbul'a gidersem daha geniş kitlelere ulaşabileceğim söylendi. Ünlülerin menajeri 'Ziya Akel ve Orhan Alkan' dediler. Adresi istedim ve gittim. 17 yaşındaydım. Her gün gidiyordum o ofise. Bana bir tane iş verseler ne kadar iyi olduğumu göreceklerdi. 1-2 ay kimse görmedi beni. Bir gün orada ofis işlerini yapan Ali'ye telefon geldi. 'Prenses Margaret'e dans edecek oryantal seçmeleri olacak ona git' dedi. Sevgili Ayşegül o gün beni seçti. Dans ettim ertesi gün bütün gazeteler beni yazdı' DANS YARIŞMASI DÖNÜM NOKTASI OLDU Kıvrak figürleriyle ön plana çıkan Tanyeli, seçildiği o günden şöyle bahsediyor; 'Orada çok güzel giyinen oryantaller vardı. Benim belimde şal bile yoktu, param da yoktu. Afrikalı gibi kemiklerim sayılıyordu. Bana gelince sıra hep arkaya geçiyordum. Tam çıktım, 'çok özür dilerim şalımı arabada unutmuşum' dedim, araba nerde otobüsle gitmiştim ama içeriden şal getirdiler. Diğerlerinden farklıydı dansım. Hint figürlerine çok çalışırdım. O ruhumdaki hikaye beden dilime geçmişti. Öyle hayatım değişti' O günden sonra şöhret basamaklarını hızla tırmanan Tanyeli 1999 yılında Kanat Kıral'la evlendi. Bu evlilikten de Teoman adını verdiği bir oğlu oldu, 2006 yılında boşandı. Üçüncü evliliğini 2009'da Alexandros Syropoulos ile yaptı, 2011 yılında boşandı. 2014 yılında Bursalı iş adamı İlker Sünneli ile nikâh masasına oturdu.