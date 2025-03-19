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İlker Sünneli eşi Tanyeli'ye böyle veda etti! "Seni çok özleyeceğim"

54 yaşında pankreas kanserine yenik düşenm Tanyeli son yolculuğuna uğurlandı. İlker Sünneli, kaybettiği eşinin ardından duygusal bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 19.03.2025 07:36 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 08:33
İlker Sünneli eşi Tanyeli’ye böyle veda etti! Seni çok özleyeceğim

2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den acı haber geldi. Entübe edilen ünlü dansçı Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti. Tanyeli'nin ölümü, eşi ve çocuklarını serinden sarstı.

İlker Sünneli eşi Tanyeli’ye böyle veda etti! Seni çok özleyeceğim

İlker Sünneli, eşinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

İlker Sünneli eşi Tanyeli’ye böyle veda etti! Seni çok özleyeceğim

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Sünneli, Tanyeli ile yıllar önce çekilmiş bir videosunu paylaşarak "Mutluluğumun sebebi aşkım. Seni çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

İlker Sünneli eşi Tanyeli’ye böyle veda etti! Seni çok özleyeceğim

İlker Sünneli ile evlendikten sonra Avustralya'ya yerleşen Tanyeli, geçtiğimiz yıl mide ameliyatı için Türkiye'ye döndü. Tanyeli, kısa sürede eski formuna kavuştu.

İlker Sünneli eşi Tanyeli’ye böyle veda etti! Seni çok özleyeceğim

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran ünlü oryantale, yapılan tetkiklerin ardından pankreas kanseri teşhisi konuldu. Tanyeli uzun süren yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti.