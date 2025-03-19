Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygulandıran veda paylaşımı: "Seni çok özleyeceğim" | Video

54 yaşında pankreas kanserine yenik düşen Tanyeli son yolculuğuna uğurlandı. Eşi İlker Sünneli ise kaybettiği eşinin ardından duygusal bir paylaşım yaptı. İşte Sünneli'nin o paylaşımı...